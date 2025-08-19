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Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παράδοση 4 τμημάτων για τη φρεγάτα «Admiral Castex»
Ναυτιλία
13:05 - 19 Αυγ 2025

Ναυπηγεία Σαλαμίνας: Παράδοση 4 τμημάτων για τη φρεγάτα «Admiral Castex»

Reporter.gr Newsroom
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Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας ολοκλήρωσαν, χθες(Δευτέρα 18 Αυγούστου), την παράδοση τεσσάρων προεξοπλισμένων τμημάτων για την τρίτη φρεγάτα FDI του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού, «Admiral Castex». Η παράδοση των τμημάτων σηματοδοτεί μια σημαντική συνεργασία με τη Naval Group και ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στην αμυντική ναυπηγική βιομηχανία.    

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ναυπηγείων, τα τμήματα θα μεταφερθούν από την Ελλάδα στο ναυπηγείο της Naval Group στο Lorient, όπου θα ενσωματωθούν στην κατασκευή της φρεγάτας.

Τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας συμμετέχουν ως βασικός βιομηχανικός εταίρος στο πρόγραμμα FDI, αναλαμβάνοντας την κατασκευή των προεξοπλισμένων τμημάτων για πλοία που ναυπηγούνται τόσο για την Ελλάδα όσο και για τη Γαλλία. Αυτή η συμμετοχή σηματοδοτεί την πρώτη φορά που ελληνικό ναυπηγείο αναλαμβάνει την κατασκευή πολεμικού πλοίου υψηλής τεχνολογίας για το ναυτικό άλλης χώρας.

Επιπλέον, από τον Φεβρουάριο του 2024, τα Ναυπηγεία Σαλαμίνας έχουν ήδη παραδώσει τα 5 προεξοπλισμένα τμήματα της τρίτης ελληνικής FDI HN «Φορμίων», η οποία έχει καθελκυσθεί και βρίσκεται στα τελικά στάδια κατασκευής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συνεργασία με τη Naval Group έχει επεκταθεί με την υπογραφή εξαετούς σύμβασης που αφορά την υποστήριξη των φρεγατών FDI Belharra, με δυνατότητα επέκτασης σε πρόσθετες υπηρεσίες και εργασίες για αναβάθμιση ή τροποποίηση τους στο μέλλον.

«Η διαρκής συνεργασία μας με τη Naval Group αποδεικνύει πως η Ελλάδα μπορεί να είναι παρούσα στην πρώτη γραμμή των αμυντικών ναυπηγήσεων. Εργαζόμαστε με συνέπεια, ακρίβεια και αίσθημα ευθύνης, τόσο απέναντι στους διεθνείς μας εταίρους όσο και απέναντι στη χώρα, ώστε να ισχυροποιείται σταθερά ο ρόλος της εγχώριας βιομηχανίας σε κρίσιμους τομείς για την εθνική ασφάλεια και την τεχνολογική αυτοδυναμία», τόνισε ο πρόεδρος των Ναυπηγείων Σαλαμίνας, Δρ. Γεώργιος Κόρος.

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