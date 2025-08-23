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Αμερικανικές κυρώσεις κατά Έλληνα ναυλομεσίτη για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου
Ναυτιλία
14:26 - 23 Αυγ 2025

Αμερικανικές κυρώσεις κατά Έλληνα ναυλομεσίτη για μεταφορά ιρανικού πετρελαίου

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ ανακοίνωσε νέες κυρώσεις με στόχο την ενίσχυση της στρατηγικής «μέγιστης πίεσης» εναντίον του Ιράν. Στο επίκεντρο βρίσκεται Έλληνας ναυλομεσίτης, ο οποίος, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC), «αξιοποίησε την εμπειρία του στη ναυτιλία για να διευκολύνει παράνομα τη μεταφορά και πώληση ιρανικού πετρελαίου».  

Οι αμερικανικές αρχές τον κατηγορούν ότι διαχειριζόταν εκτεταμένο δίκτυο εταιρειών και πλοίων που ανήκουν στον λεγόμενο «σκιώδη στόλο», δηλαδή στα πλοία που χρησιμοποιούνται για την παράκαμψη των διεθνών κυρώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σχεδόν δώδεκα πλοία συνδέονται με τις δραστηριότητές του, ενώ αναφέρεται συνεργασία με εταιρείες που ήδη βρίσκονται σε καθεστώς κυρώσεων, όπως οι Journey Investment Company, Rose Shipping και Passada Maritime.

Στη λίστα των νέων στοχευμένων εταιρειών περιλαμβάνονται η Marant Shipping and Trading S.A., η Square Tanker Management Ltd., η Comford Management S.A. και η United Chartering S.A.. Οι εταιρείες αυτές έχουν έδρα την Ελλάδα και τα Νησιά Μάρσαλ και, σύμφωνα με το OFAC, ελέγχονται από τον Έλληνα ναυλομεσίτη. Οι αμερικανικές αρχές υποστηρίζουν ότι συμμετείχαν στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent, δήλωσε πως η κίνηση αυτή «υποβαθμίζει την ικανότητα της Τεχεράνης να χρηματοδοτεί προγράμματα προηγμένων όπλων, να στηρίζει τρομοκρατικές ομάδες και να απειλεί την ασφάλεια στρατευμάτων και συμμάχων μας».

Οι κυρώσεις βασίζονται στο Διάταγμα 13902, που στοχεύει τον πετρελαϊκό τομέα του Ιράν, και εντάσσονται στο πλαίσιο της πολιτικής «μέγιστης οικονομικής πίεσης» που εφαρμόζει η κυβέρνηση Τραμπ.

Μαζί με τον Έλληνα ναυλομεσίτη, οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις και σε άλλους διεθνείς διαχειριστές πλοίων και συγκεκριμένα στις εξής εταιρίες:

  • Ozarka Shipping – FZCO (ΗΑΕ), που διαχειρίζεται τα πλοία Victory Ari, Sondos και Katsuya, τα οποία μετέφεραν ιρανικά πετρελαϊκά προϊόντα κυρίως προς την Κίνα.
  • Changbai Glory Shipping (Νησιά Μάρσαλ), διαχειρίστρια του πλοίου Lafit, το οποίο μετέφερε πάνω από 4 εκατ. βαρέλια ιρανικού πετρελαίου.
  • Regal Liberty Limited (Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι), διαχειρίστρια του Giant, που επίσης μετέφερε εκατομμύρια βαρέλια.
  • Εταιρείες με έδρα το Χονγκ Κονγκ, όπως οι U Beacon Shipping, Hong Kong Hangshun Shipping και Ares Shipping, κατηγορούνται ότι πραγματοποίησαν ship-to-ship μεταφορές ιρανικού πετρελαίου.

Πάγωμα περιουσιακών στοιχείων

Με την ανακοίνωση των νέων μέτρων, παγώνουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των προσώπων και εταιρειών που βρίσκονται στις λίστες των κυρώσεων στις ΗΠΑ ή υπό αμερικανικό έλεγχο. Επίσης, απαγορεύονται οι συναλλαγές τους με Αμερικανούς πολίτες και εταιρείες ή μέσω του αμερικανικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Η κίνηση αυτή δείχνει ότι η Ουάσιγκτον συνεχίζει να εντείνει την πίεση κατά της Τεχεράνης, με στόχο τον περιορισμό της πρόσβασης του Ιράν σε κρίσιμα έσοδα από τις πωλήσεις πετρελαίου.

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