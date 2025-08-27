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Ο καπετάνιος αρνείται ότι κυβερνούσε μεθυσμένος το MSC Jubilee IX
Ναυτιλία
21:55 - 27 Αυγ 2025

Ο καπετάνιος αρνείται ότι κυβερνούσε μεθυσμένος το MSC Jubilee IX

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Ο 48χρονος Ουκρανός καπετάνιος του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων MSC Jubilee IX αρνήθηκε την ενοχή του σε δικαστήριο του Σιάτλ, μετά την κατηγορία ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ κατά την είσοδο του πλοίου στο λιμάνι. Το περιστατικό συνέβη στις 20 Αυγούστου, όταν το πλοίο, με σημαία Λιβερίας και χωρητικότητα 8.814 teu, κατευθυνόταν προς τον τερματικό σταθμό 5.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Seattle Times, ο πλοηγός που επιβιβάστηκε στο πλοίο για να το οδηγήσει με ασφάλεια από το αγκυροβόλιο κοντά στο Έβερετ στο λιμάνι του Σιάτλ, αντιλήφθηκε έντονη μυρωδιά αλκοόλ από τον καπετάνιο, Oleh Danylin και ειδοποίησε αμέσως την Ακτοφυλακή των ΗΠΑ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι ο πλοίαρχος δεν ήταν νηφάλιος.

Η προσέγγιση στο λιμάνι ολοκληρώθηκε τελικά από τον πλοηγό με τη βοήθεια του υποπλοιάρχου. Στη συνέχεια, αξιωματικοί της Ακτοφυλακής ανέβηκαν στο πλοίο για έλεγχο.

Όπως προκύπτει από την αναφορά της Ακτοφυλακής, χρειάστηκε χρόνος για να απαντήσει ο καπετάνιος στις ερωτήσεις των στελεχών της. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ισχυρίστηκε ότι είχε χρησιμοποιήσει στοματικό διάλυμα λίγα λεπτά πριν. Επισήμανε, μάλιστα, ότι η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται από τον κανονισμό της εταιρείας του.

Ωστόσο τα στελέχη της Ακτοφυλακής υπέβαλαν τον πλοίαρχο σε δοκιμασίες ισορροπίας και κίνησης, αλλά σύμφωνα με την αναφορά τους «απέδωσε τόσο άσχημα» ώστε υποχρεώθηκαν να διακόψουν την δοκιμασία για λόγους ασφαλείας.

Στη συνέχεια, το αλκοτέστ της Ακτοφυλακής κατέγραψε 0,24%, ενώ δύο επόμενες μετρήσεις της Πολιτειακής Αστυνομίας έδειξαν 0,25%. Το νόμιμο όριο για πλοήγηση σκαφών στην Πολιτεία της Ουάσινγκτον είναι 0,08%.

Ο Δικαστής διαπίστωσε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για να προχωρήσει η κατηγορία περί «βαριάς πλημμεληματικής πράξης». Ο καπετάνιος θα παραμείνει ελεύθερος μέχρι την προδικαστική ακρόαση, που έχει προγραμματιστεί για την επόμενη Τετάρτη.

Το MSC Jubilee IX, που ανήκει και διαχειρίζεται η Mediterranean Shipping Company (MSC), κρατήθηκε προσωρινά από την Ακτοφυλακή μέχρι τον διορισμό νέου πλοιάρχου. Σύμφωνα με στοιχεία AIS της Pole Star Global, το πλοίο απέπλευσε από το Σιάτλ στις 22 Αυγούστου με προορισμό το Πρίνς Ρούπερτ του Καναδά.

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