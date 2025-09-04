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Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας
Εργασιακά
18:11 - 04 Σεπ 2025

Στην πρώτη φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας

Reporter.gr Newsroom
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Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την Πέμπτη (4/9) την πρόσληψη εκπαιδευτικών για το διδακτικό έτος 2025-2026 ως προσωρινών αναπληρωτών.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα προσληφθούν:

  • 9.528 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)
  • 3.490 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση θα προσληφθούν:

  • 3.044 εκπαιδευτικοί στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)
  • 2.267 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση
  • 191 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ79.01 για τα Μουσικά Σχολεία, για διδασκαλία μουσικών ειδικεύσεων

Επιπλέον, η Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσλαμβάνει 46 προσωρινούς αναπληρωτές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από Τετάρτη 10 έως Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Μπορείτε να δείτε τις προσλήψεις Γενικής ΠΕ εδώ, της Γενικής ΔΕ εδώ, των Μουσικών σχολείων εδώ, της ΕΑΕ ΠΕ εδώ και τις ΕΑΕ ΔΕ εδώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 18:12
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