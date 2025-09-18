ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πρώτη επίσκεψη ΥΠΕΞ της Συρίας στην Ουάσιγκτον μετά από 25 χρόνια
Ειδήσεις
15:06 - 18 Σεπ 2025

Πρώτη επίσκεψη ΥΠΕΞ της Συρίας στην Ουάσιγκτον μετά από 25 χρόνια

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Asaad al-Shibani, έφτασε στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη (18/9), πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη αυτού του επιπέδου σε περισσότερα από 25 χρόνια, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προωθήσουν μια πιο φιλική πολιτική προς τη Δαμασκό.

Ο Shibani θα συναντηθεί με Αμερικανούς νομοθέτες για να συζητήσουν την πιθανή άρση των υπολοίπων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας, όπως δήλωσε ο γερουσιαστής Lindsey Graham στο Axios.

Η επίσκεψη έρχεται μετά την απομάκρυνση ορισμένων ανώτερων Αμερικανών διπλωματών που ασχολούνταν με τη Συρία, σηματοδοτώντας στροφή της Ουάσιγκτον, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ενσωματώσουν τους μακροχρόνιους Συρο-Κούρδους συμμάχους τους σε κεντρικές θέσεις της διοίκησης του Προέδρου Ahmed al-Sharaa.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ο Sharaa, που πρόκειται να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ασφάλειας με το Ισραήλ θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν «στις επόμενες ημέρες».

Η Ουάσιγκτον είχε επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στη Συρία από το 2011, μετά την καταστολή διαδηλώσεων κατά του πρώην Προέδρου Bashar al-Assad, συμμάχου του Ιράν και της Ρωσίας, που οδήγησαν σε έναν εμφύλιο πόλεμο σχεδόν 14 ετών. Μετά την ανατροπή από τις δυνάμεις του Sharaa σε γρήγορη επιχείρηση το Δεκέμβριο, ΗΠΑ και Δαμασκός εργάζονται για τη βελτίωση των σχέσεών τους, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει ανακοινώσει την πρόθεση άρσης των κυρώσεων μετά τη συνάντησή τους το Μάιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Report.oasa.gr: Εφαρμογή για υποβολή καταγγελιών στα μέσα μεταφοράς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Report.oasa.gr: Εφαρμογή για υποβολή καταγγελιών στα μέσα μεταφοράς

Bitcoin: «Σκαρφάλωσε» πάνω από τα $117.000 δολάρια
Νομίσματα

Bitcoin: «Σκαρφάλωσε» πάνω από τα $117.000 δολάρια

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη
Ειδήσεις

Τραμπ: Το Ιράν επιδιώκει συμφωνία μετά τα αμερικανικά πλήγματα – Δεν επιβεβαιώνει η Τεχεράνη

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Οι υψηλές τιμές και τα ακριβά στεγαστικά δάνεια «φρενάρουν» την αγορά κατοικίας στις ΗΠΑ

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Κέρδη με «καύσιμο» τις εταιρείες ημιαγωγών – Οι επενδυτές αξιολογούν την ένταση ΗΠΑ-Ιράν

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία
Ειδήσεις

ΗΠΑ: Οριακή μείωση στις αιτήσεις για επίδομα ανεργίας – Καλύτερα των εκτιμήσεων τα στοιχεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
10/07/2026 - 10:00

Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα σε αύξηση διεθνών αφίξεων – Πώς κινήθηκαν οι βασικές αγορές 

Σχόλια Αγοράς
10/07/2026 - 09:53

Χρηματιστήριο: Η υπέρβασή των 2.520 μονάδων ελάχιστη προϋπόθεση για να θεωρήσουμε τη διόρθωση περατωθείσα

Οικονομία
10/07/2026 - 09:41

Ελλάδα και Κύπρος στη νέα ευρωπαϊκή επενδυτική πρωτοβουλία των €80 δισ. για την ενίσχυση των τεχνολογικών πρωταθλητών

Πολιτική
10/07/2026 - 09:13

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Νέα πρόσκληση €10 εκατ. για έργα ψηφιακού μετασχηματισμού σε 35 Δήμους

Οικονομία
10/07/2026 - 08:59

Πληθωρισμός: «Ροκανίζει» εισοδήματα και ΑΕΠ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:30

Κάθετος Διάδρομος: Κινήσεις στη σκακιέρα ανταγωνιστικότητας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
10/07/2026 - 08:22

Υδρογονάνθρακες: Στην τελική ευθεία το Block 2 – Κρίσιμη η Περιβαλλοντική Μελέτη

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:10

Ισπανία: Δώδεκα νεκροί από δασική πυρκαγιά στην Αλμερία

Ειδήσεις
10/07/2026 - 08:04

WSJ: Το Ισραήλ ενημέρωσε τις ΗΠΑ ότι το Ιράν κατέστρωσε νέο σχέδιο δολοφονίας του Τραμπ

Οικονομία
09/07/2026 - 23:59

Εγκαινιάζεται στις Βρυξέλλες το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό fund of funds - Συμμετέχει και η Ελλάδα

Πολιτική
09/07/2026 - 23:51

Βουλή: Η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγείται μομφή κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου για αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:40

ΥΠΑΑΤ και ΑΑΔΕ: Άνοιξε η πλατφόρμα για την ενίσχυση αγοράς λιπασμάτων γεωργικών εκμεταλλεύσεων

Χρηματιστήρια
09/07/2026 - 23:28

Wall: Ράλι με ώθηση από τους ημιαγωγούς – Υποχώρησε το πετρέλαιο παρά την ένταση με Ιράν

Πολιτική
09/07/2026 - 23:06

Μύλος στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση Φάμελλου: Πολάκης και Παππάς λένε «όχι» στην αναβολή της ΚΕ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
09/07/2026 - 23:05

Νέες ρυθμίσεις για πληρωμές και ανειλημμένες υποχρεώσεις των Νέων Αγροτών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09/07/2026 - 22:55

ΔΙΑΣ: Ιστορικό ρεκόρ σε συναλλαγές και κέρδη το 2025 – Το IRIS φέρνει την Ελλάδα στην πρώτη γραμμή

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:45

Ισπανία: Σχέδιο - μαμούθ για κοινό μηχανισμό ευρωπαϊκού δανεισμού έως €850 δισ. τον χρόνο

Magazino
09/07/2026 - 22:32

Τι κερδίζει ένα παιδί όταν παίζει ελεύθερα

Υγεία
09/07/2026 - 22:20

ΙΣΠ: Απερίφραστη καταδίκη για τα επεισόδια βίας στο Θριάσιο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 22:15

Λαγκάρντ: Διαψεύδει τα σενάρια για την προεδρία της Γαλλίας – «Δεν θα είμαι υποψήφια»

Πολιτική
09/07/2026 - 22:06

Απάντηση Τσίπρα σε Γεωργιάδη με ανέκδοτο του Γεωργίου Παπανδρέου: «Μας υβρίζει, αλλά δεν έχει καμία σημασία»

Πολιτική
09/07/2026 - 21:55

Μητσοτάκης: «Αδικούμε τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ όταν τη βλέπουμε μόνο μέσα από τα ελληνοτουρκικά»

Ακίνητα
09/07/2026 - 21:45

Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας: Ψηφίστηκε η Σύμβαση Παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης

Πολιτική
09/07/2026 - 21:35

Δημοσκόπηση Pulse: Η ακρίβεια «καίει» 9 στους 10 – Οι μισοί θέλουν εκλογές το 2026

Υγεία
09/07/2026 - 21:31

8 κίνδυνοι για την υγεία που κρύβει το καλοκαίρι – Και πώς να προστατευτεί όλη η οικογένεια

Ειδήσεις
09/07/2026 - 21:01

Ομάν σε ΟΗΕ: «Όχι» σε τέλη διέλευσης στα Στενά του Ορμούζ – Μήνυμα υπέρ της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Πολιτική
09/07/2026 - 20:55

Ανδρουλάκης: Σχέδιο 17 σημείων για τους συνταξιούχους - Επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:44

Ασπρόπυργος: Δύο συλλήψεις για τη φωτιά και την έκρηξη – Στο μικροσκόπιο οι εργασίες με οξυγόνο

Ειδήσεις
09/07/2026 - 20:28

Έμπολα: Η ταχύτερα καταγεγραμμένη εξαπλούμενη επιδημία στο Κονγκό – Πάνω από 600 νεκροί

Οικονομία
09/07/2026 - 20:15

Πιερρακάκης: Το ψηφιακό ευρώ θα είναι πραγματικότητα έως το 2029

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ