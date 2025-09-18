Πρώτη επίσκεψη ΥΠΕΞ της Συρίας στην Ουάσιγκτον μετά από 25 χρόνια

Ο υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Asaad al-Shibani, έφτασε στην Ουάσιγκτον την Πέμπτη (18/9), πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψη αυτού του επιπέδου σε περισσότερα από 25 χρόνια, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να προωθήσουν μια πιο φιλική πολιτική προς τη Δαμασκό.

Ο Shibani θα συναντηθεί με Αμερικανούς νομοθέτες για να συζητήσουν την πιθανή άρση των υπολοίπων αμερικανικών κυρώσεων κατά της Συρίας, όπως δήλωσε ο γερουσιαστής Lindsey Graham στο Axios.

Η επίσκεψη έρχεται μετά την απομάκρυνση ορισμένων ανώτερων Αμερικανών διπλωματών που ασχολούνταν με τη Συρία, σηματοδοτώντας στροφή της Ουάσιγκτον, καθώς οι ΗΠΑ επιδιώκουν να ενσωματώσουν τους μακροχρόνιους Συρο-Κούρδους συμμάχους τους σε κεντρικές θέσεις της διοίκησης του Προέδρου Ahmed al-Sharaa.

Παράλληλα, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλάβει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ και Συρίας. Ο Sharaa, που πρόκειται να επισκεφθεί τη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία ασφάλειας με το Ισραήλ θα μπορούσαν να ολοκληρωθούν «στις επόμενες ημέρες».

Η Ουάσιγκτον είχε επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις στη Συρία από το 2011, μετά την καταστολή διαδηλώσεων κατά του πρώην Προέδρου Bashar al-Assad, συμμάχου του Ιράν και της Ρωσίας, που οδήγησαν σε έναν εμφύλιο πόλεμο σχεδόν 14 ετών. Μετά την ανατροπή από τις δυνάμεις του Sharaa σε γρήγορη επιχείρηση το Δεκέμβριο, ΗΠΑ και Δαμασκός εργάζονται για τη βελτίωση των σχέσεών τους, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει ανακοινώσει την πρόθεση άρσης των κυρώσεων μετά τη συνάντησή τους το Μάιο.