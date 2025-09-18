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Report.oasa.gr: Εφαρμογή για υποβολή καταγγελιών στα μέσα μεταφοράς
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
14:59 - 18 Σεπ 2025

Report.oasa.gr: Εφαρμογή για υποβολή καταγγελιών στα μέσα μεταφοράς

Reporter.gr Newsroom
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Ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών, Κώστας Κυρανάκης, παρουσίασε την Πέμπτη (18/9) το report.oasa.gr, την νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία τέθηκε σε λειτουργία από το πρωί.

Πρόκειται για μια εφαρμογή υποβολής καταγγελιών, για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, στην οποία θα μπορεί ο πολίτης να υποβάλει την καταγγελία του για κάθε ΜΜΜ, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό κλπ, για μια σειρά θεμάτων, όπως για παράδειγμα την κατάσταση του οχήματος, την συμπεριφορά του υπαλλήλου, τις καθυστερήσεις στα δρομολόγια κ.α.

Ο κ. Κυρανάκης, αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της 24ωρης λειτουργίας των ΜΜΜ το περασμένο Σάββατο, υπογραμμίζοντας ότι το μέτρο είχε μεγάλη επιτυχία, καθώς το βράδυ του Σαββάτου, μεταφέρθηκαν περίπου 59.000 επιβάτες.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/01/2026 - 14:34
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