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COSCO: Δέσμευση για σταθερή κάλυψη παρά τα νέα αμερικανικά τέλη
Ναυτιλία
08:07 - 19 Σεπ 2025

COSCO: Δέσμευση για σταθερή κάλυψη παρά τα νέα αμερικανικά τέλη

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Την απορρόφηση των νέων λιμενικών τελών που επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες σε πλοία κινεζικής ιδιοκτησίας ή κατασκευής, ανακοίνωσε η COSCO, δεσμευόμενη ότι θα διατηρήσει σταθερή την κάλυψη της γραμμής Transpacific.

Η απόφαση αυτή, που μεταφράζεται σε άμεση επιβάρυνση δισεκατομμυρίων δολαρίων, επιβεβαιώνει την πρόθεση της εταιρείας να προστατεύσει το μερίδιό της στην αγορά και να καθησυχάσει τους πελάτες της.

Τα νέα τέλη αναμένεται να τεθούν σε ισχύ από τις 14 Οκτωβρίου 2025, στο πλαίσιο της στρατηγικής της Ουάσιγκτον να περιορίσει την επιρροή των κινεζικών ναυτιλιακών κολοσσών.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, η COSCO θα βρεθεί αντιμέτωπη με κόστος περίπου 1,5 δισ. δολαρίων, δηλαδή 5,3% των προβλεπόμενων εσόδων της για το 2026, ενώ η θυγατρική της, OOCL, θα επιβαρυνθεί με περίπου 654 εκατ. δολάρια ή 7,1% των εσόδων της. Συνολικά, η HSBC υπολογίζει ότι η κινεζική ναυτιλιακή ομάδα θα επωμιστεί πάνω από 2,1 δισ. δολάρια μόνο για το 2026.

Παρά το βάρος, η COSCO επιμένει πως δεν θα αποσύρει χωρητικότητα από την αγορά ούτε θα περικόψει δραστικά δρομολόγια προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία τονίζει ότι θα συνεχίσει να προσφέρει ανταγωνιστικά κόμιστρα και πολιτικές που θα συμβαδίζουν με τις συνθήκες της αγοράς.

Αναγνωρίζει ότι ενδέχεται να υπάρξουν λειτουργικές προκλήσεις, ωστόσο υπογραμμίζει ότι η ποιότητα υπηρεσιών και η σταθερότητα της Transpacific γραμμής δεν θα τεθούν σε κίνδυνο.

Η στρατηγική προσαρμογής που εξετάζεται περιλαμβάνει πολλαπλά σενάρια. Ένα από αυτά είναι η αξιοποίηση συνεργασιών μέσω του Ocean Alliance, ώστε φορτία να μεταφέρονται με πλοία εταίρων που δεν εμπίπτουν στα νέα τέλη.

Παράλληλα, υπάρχουν σκέψεις για ανακατεύθυνση εμπορευματοκιβωτίων μέσω λιμένων σε Καναδά, Μεξικό ή Καραϊβική, ως εναλλακτική διαδρομή που θα μείωνε την άμεση έκθεση στο αμερικανικό πλαίσιο. Επιπλέον, εξετάζεται η σταδιακή απόσυρση παλαιότερων πλοίων και η πιθανή ενίσχυση στόλου με πλοία μη κινεζικής ναυπήγησης.

Ο οικονομικός αντίκτυπος παραμένει ωστόσο ουσιαστικός. Η επιβάρυνση 5-7% στα έσοδα θεωρείται αρκετά υψηλή ώστε να πιέσει τα περιθώρια κερδοφορίας, αν δεν υπάρξει μετακύλιση μέρους του κόστους στους φορτωτές.

Οι παρακαμπτήριες διαδρομές συνεπάγονται επιπλέον έξοδα και επιχειρησιακό ρίσκο, ενώ ενδέχεται να δημιουργήσουν καθυστερήσεις στην αλυσίδα εφοδιασμού. Την ίδια στιγμή, η αβεβαιότητα γύρω από το πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί το νέο καθεστώς δυσχεραίνει τον μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.

Το ζήτημα αγγίζει και ευρύτερες ισορροπίες στο διεθνές εμπόριο. Ανάλογα με την τελική εφαρμογή των μέτρων, οι μεταφορικές εταιρείες μπορεί να στραφούν σε στρατηγικές «China plus one», μειώνοντας την εξάρτηση από την Κίνα και ανακατανέμοντας όγκους σε άλλες χώρες παραγωγής και διαμετακόμισης.

Σε αυτή την περίπτωση, η COSCO θα βρεθεί μπροστά σε ένα ακόμα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπου η διατήρηση δρομολογίων δεν θα αρκεί για να καλύψει το κόστος.

Η δέσμευση της εταιρείας να απορροφήσει τα νέα τέλη λειτουργεί ως προσωρινό δίχτυ ασφαλείας για πελάτες και συνεργάτες, ωστόσο οι δομικές πιέσεις που δημιουργούνται από την αμερικανοκινεζική αντιπαράθεση στη ναυτιλία δεν μπορούν να αγνοηθούν.

Οι επόμενοι μήνες θα δείξουν αν η COSCO θα καταφέρει να ισορροπήσει ανάμεσα στη γεωπολιτική πίεση και στις απαιτήσεις της αγοράς.

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