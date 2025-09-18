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Παραιτήθηκε ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία
Ειδήσεις
22:41 - 18 Σεπ 2025

Παραιτήθηκε ο Ειδικός Απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Συρία

Reporter.gr Newsroom
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Ο Ειδικός Απεσταλμένος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία, Γκίαρ Πέντερσεν, υπέβαλε την παραίτησή του επικαλούμενος προσωπικούς λόγους, ύστερα από περισσότερο από έξι χρόνια συνεχούς παρουσίας στο ρόλο αυτό. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, έκανε δεκτή την απόφασή του.

Σε σχετική δήλωσή του, ο Πέντερσεν εξέφρασε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη προς τον συριακό λαό, επαινώντας την αξιοθαύμαστη γενναιότητα και το ανθρώπινο σθένος που επέδειξε μέσα σε συνθήκες σφοδρής κρίσης. Υπογράμμισε ότι το έργο του αποτέλεσε για τον ίδιο όχι μόνο υποχρέωση αλλά και τιμή, ιδιαίτερα στη διάρκεια των κρίσιμων πρώτων μηνών της πολιτικής μετάβασης της χώρας, όταν ο ίδιος καθοδηγούσε τις προσπάθειες του ΟΗΕ.

Ανέφερε ακόμη ότι προτίθεται να αποχωρήσει σύντομα από τη θέση, αλλά μέχρι τότε θα παραμείνει πλήρως προσηλωμένος στα καθήκοντά του. Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του προς τον Γκουτέρες για την εμπιστοσύνη που του έδειξε, προς την ομάδα του για τη σταθερή αφοσίωση και προς το Συμβούλιο Ασφαλείας για τη συνεχή υποστήριξή του καθ’ όλη τη διάρκεια της αποστολής.

Ολοκληρώνοντας τη δήλωσή του, ο Πέντερσεν τόνισε ότι ο συριακός λαός έχει υποφέρει όσο λίγοι στον κόσμο, αλλά έχει αποδείξει και εξαιρετική επιμονή. Εξέφρασε την ελπίδα ότι η χώρα οδεύει προς ένα νέο ξεκίνημα και υπογράμμισε ότι αυτό το μέλλον πρέπει να είναι φωτεινό, γιατί οι Σύροι το αξίζουν απόλυτα.

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