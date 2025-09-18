Λίβανος: Ισραηλινά πλήγματα μετά από προειδοποίηση εκκένωσης – Έκκληση για διεθνή παρέμβαση

Το Ισραήλ προχώρησε σήμερα (18/9) σε αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε διάφορες περιοχές του νότιου Λιβάνου, αφού προηγουμένως είχε καλέσει τους κατοίκους να απομακρυνθούν, όπως μετέδωσε το λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ANI και επιβεβαίωσε ο ισραηλινός στρατός.

Λίγο νωρίτερα, ο Λιβανέζος πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ απηύθυνε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να ασκήσει «μέγιστη πίεση» στο Ισραήλ ώστε να σταματήσει τις επιθέσεις του, τονίζοντας ότι οι ισραηλινές ενέργειες στοχεύουν στο φιλοϊρανικό σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ. Κατά τη διάρκεια κυβερνητικής συνεδρίασης, υπογράμμισε πως το Ισραήλ πρέπει να δεχτεί πίεση, ειδικά από χώρες που είχαν ρόλο στην επίτευξη της προηγούμενης εκεχειρίας, όπως η Γαλλία και οι ΗΠΑ.

Ο Σαλάμ επέκρινε την ισραηλινή προειδοποίηση για εκκένωση ως ενέργεια που αντιβαίνει στις διεθνείς προσπάθειες ειρήνευσης και κατηγόρησε το Ισραήλ για παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, όπως ορίζεται στο ψήφισμα 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), επανέλαβε ότι η λιβανέζικη κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στον τερματισμό των συγκρούσεων και στη στήριξη των διαπραγματεύσεων για την εφαρμογή των συμφωνηθέντων του 2006.

Το ANI μετέδωσε πως βομβαρδίστηκαν αρκετές τοποθεσίες, όπως η πόλη Μάις αλ Τζαμπάλ, που είχε πληγεί και κατά την προηγούμενη πολεμική σύγκρουση μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, καθώς και οι περιοχές Ντεμπίν και Κφαρ Τιμπνίτ, όπου αναφέρθηκαν και ζημιές σε κατοικίες. Στην περιοχή Κφαρ Τεμπνίτ, οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κατοίκους που εγκατέλειπαν τα σπίτια τους, ανταποκρινόμενοι στην έκκληση του ισραηλινού στρατού για απομάκρυνση λόγω επικείμενων επιθέσεων.

Ο εκπρόσωπος των ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, συνταγματάρχης Αβιχάι Αντραΐ, προανήγγειλε τις επιθέσεις μέσω ανάρτησης στα αραβικά, λέγοντας ότι ο στρατός θα στοχεύσει στρατιωτικές εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο ως απάντηση στις «παράνομες» απόπειρες του κινήματος να επαναδραστηριοποιηθεί στην περιοχή. Λίγο αργότερα, επιβεβαιώθηκε η έναρξη των πλήγματων.

Η πίεση προς τον Λίβανο αυξάνεται από ΗΠΑ, Σαουδική Αραβία και εσωτερικές πολιτικές δυνάμεις ώστε να αφοπλίσει τη Χεζμπολάχ. Η οργάνωση, ωστόσο, απορρίπτει κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, δηλώνοντας ότι όσο συνεχίζονται οι επιθέσεις του Ισραήλ και η κατοχή περιοχών στον Νότο, ο αφοπλισμός δεν αποτελεί επιλογή.

Μέσα στο καλοκαίρι, η λιβανέζικη κυβέρνηση έδωσε εντολή στον στρατό να εκπονήσει σχέδιο για τον σταδιακό αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – μια διαδικασία που, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα διαρκέσει περίπου τρεις μήνες και θα επικεντρωθεί στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Τέλος, την Τετάρτη, τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ισραηλινό χτύπημα κατά οχήματος στην πόλη Μπααλμπέκ, στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου, όπως ανακοίνωσε το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας.