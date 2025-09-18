Νέες δημοσκοπήσεις: Πρώτη με διαφορά, αλλά και φθορά η ΝΔ – Δεν έπεισαν τα μέτρα της ΔΕΘ

Εικόνα έντονης δυσαρέσκειας καταγράφεται στις δύο δημοσκοπήσεις – της MRB και της Metron Analysis – που είδαν το φως της δημοσιότητας το βράδυ της Πέμπτης (18/9), με τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών να απαντά πως τα μέτρα της ΔΕΘ δεν είναι αρκετά ικανοποιητικά, ενώ θεμελιώδη προβλήματα της καθημερινότητας – όπως η ακρίβεια – συνεχίζουν να βρίσκονται στην πρώτη «γραμμή».

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΝΔ φαίνεται πως χάνει λιγότερο έδαφος σε σχέση με προηγούμενες μετρήσεις, όμως και η αντιπολίτευση δεν καταφέρνει να κερδίσει σημαντικά. Έτσι, το κυβερνών κόμμα προηγείται με διαφορά άνω του 10% σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ που παραμένει στη δεύτερη θέση. Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,8% και στις δύο δημοσκοπήσεις, ενώ το ΠΑΣΟΚ κυμαίνεται μεταξύ 10,5% και 10,6%.

Εντύπωση προξενεί ότι η Ελληνική Λύση έρχεται τρίτη με 9,2% έως 9,3%, αφήνοντας την Πλεύση Ελευθερίας στην τέταρτη θέση, με 7,9% έως 8,6%. Ακολουθούν το ΚΚΕ και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ οριακά άνω του κρίσιμου 3% είναι και το ΜέΡΑ25, όπως και η Φωνή Λογικής.

Όσον αφορά, δε, τα πιθανά νέα κόμματα του Αντώνη Σαμαρά και του Αλέξη Τσίπρα, η εικόνα είναι, για μία ακόμη, φορά αρκετά ενθαρρυντική αν συνυπολογιστεί ότι η ίδρυση κανενός εκ των δύο δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα και προς το παρόν όλες οι εικασίες βασίζονται στη σχετική φημολογία. Και στις δύο δημοσκοπήσεις, ο Αλέξης Τσίπρας έχει ένα δυνητικό κοινό γύρω στο 20%, ενώ σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB ο Αντώνης Σαμαράς δυνητικά θα μπορούσε να συγκεντρώσει 14% εάν ίδρυε κόμμα. Βέβαια, και στις δύο περιπτώσεις οι «σίγουροι» ψηφοφόροι είναι πολύ λιγότερο, δίχως να αγγίζουν καν διψήφιο ποσοστό.

Αξιολόγηση των μέτρων της ΔΕΘ

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, 6 στους 10 πολίτες θεωρούν ότι η κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει περισσότερα με βάση τις δυνατότητες της οικονομίας, αλλά δεν το έπραξε. Στην δεύτερη δημοσκόπηση, το 50% σχεδόν απαντά ότι τα μέτρα τα αξιολογεί ως αρνητικά, ενώ μόνο το 18% τα βρίσκει θετικά.

Παράλληλα, το 71% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση της Metron Analysis απάντησε ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση, ενώ το 60% επιθυμεί πολιτική αλλαγή.

Πιο συγκεκριμένα, ως προς την αξιολόγηση του πρωθυπουργού και των κυβερνητικών πολιτικών, η κυβέρνηση συγκεντρώνει αρνητικές αξιολογήσεις σε όλους τους τομείς:

Οικονομία: αρνητικές γνώμες 79%, θετικές 13%

Δημοκρατία και θεσμοί: αρνητικές 76%

Ζητήματα καθημερινότητας: αρνητικές 69%

Γεωπολιτικά ζητήματα: αρνητικές 61%, θετικές 26%

Σχετικά με την κατεύθυνση της χώρας, η πλειοψηφία (70%) φαίνεται να πιστεύει ότι δεν είναι σωστή, ενώ όσον αφορά την προσωπική τους κατάσταση σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, το 51% δηλώνει ότι είναι χειρότερα, το 35% αμετάβλητα και μόνο το 14% καλύτερα.

Ωστόσο, και η αξιωματική αντιπολίτευση δεν δείχνει να πείθει τους πολίτες, αφού καταγράφει αρνητική αξιολόγηση από το 81% και θετική μόλις από το 10%. Ο Νίκος Ανδρουλάκης, με τη σειρά του, αξιολογείται αρνητικά από το 78% και θετικά από το 13%.

Όπως δείχνει η δημοσκόπηση της MRB, το ίδιο περίπου κλίμα επικρατεί και για τα μέτρα που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, με το 40,2% να τα αξιολογεί ως μη ρεαλιστικά και το 27,8% ως ρεαλιστικά.

Διεθνές σκηνικό

Αρνητική είναι η κρίση των ερωτηθέντων και για τους διεθνείς ηγέτες, με τον Ντόναλντ Τραμπ να συγκεντρώνει κατά 66% αρνητική αξιολόγηση. Παράλληλα, σε σχέση με τον πόλεμο στη Γάζα, το 54% θεωρεί συνυπεύθυνους την ισραηλινή κυβέρνηση και τη Χαμάς, ενώ όσον αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία, το 65% τάσσεται κατά της Ρωσίας. Σχετικά με την ίδρυση Παλαιστινιακού Κράτους, θετικά απαντά το 76%.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσκόπηση της MRB (εδώ) και της Metron Analisys (εδώ)