Η βιώσιμη ανάπτυξη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών λιμένων κρουαζιέρας

Στο πάνελ με τίτλο «Ευρωπαϊκές Ενώσεις Λιμένων & Προορισμών: Η Εμπλοκή της Κοινότητας στις Πόλεις-Λιμάνια», παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κοινής έρευνας για τον αντίκτυπο της κρουαζιέρας στις τοπικές κοινωνίες. Τη συζήτηση συντόνισε η Figen Ayan, ενώ συμμετείχαν η Θεοδώρα Ρήγα (MedCruise), ο Simone Maraschi (Cruise Europe), η Kay Greenway (Cruise Britain), ο Klaus Bondam (Cruise Baltic) και η Monica Berstad (Cruise Norway).

Η έρευνα, που ξεκίνησε στις αρχές του 2025, αποτύπωσε τις προκλήσεις που δημιουργεί η αυξημένη τουριστική πίεση σε υποδομές, περιβάλλον και τοπικές κοινωνίες, αλλά και τις λύσεις που προωθούνται. Τα κύρια συμπεράσματα ήταν:

Τα περισσότερα λιμάνια δεν έχουν επιβάλει σημαντικούς περιορισμούς στις αφίξεις.

Επενδύονται πόροι σε πράσινες υποδομές, διαχείριση ροών τουριστών και μέτρα όπως η ηλεκτροδότηση από ξηρά και τα περιβαλλοντικά τέλη.

Αυξάνεται η συνεργασία με εταιρείες κρουαζιέρας και τοπικούς φορείς για πιο βιώσιμες εκδρομές και για την προώθηση προορισμών πέρα από τα κέντρα των πόλεων.

Τα λιμάνια δείχνουν σαφή δέσμευση σε μακροπρόθεσμες πράσινες λύσεις.

Η κρουαζιέρα εξακολουθεί να έχει σημαντική συμβολή στην τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Ωστόσο, σε σχέση με τον συνολικό όγκο τουριστών, η κρουαζιέρα αντιστοιχεί σε πολύ μικρό ποσοστό.

Παράλληλα, οι Ενώσεις συναντήθηκαν ξεχωριστά για να χαράξουν τα επόμενα βήματα συνεργασίας. Οι προτεραιότητες που τέθηκαν αφορούν τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης, την ανταλλαγή δεδομένων και την ουσιαστική συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Η συμμαχία των ευρωπαϊκών λιμένων τονίζει ότι η κρουαζιέρα μπορεί να συνεχίσει να ενισχύει την οικονομία, αρκεί να εφαρμόζονται πολιτικές που σέβονται το περιβάλλον και τις ανάγκες των πόλεων-λιμανιών.