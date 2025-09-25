Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία: Τι είπε για ελληνοτουρκικά και Γκίλφοϊλ

Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, προέβη σε ενημέρωση των δημοσιογράφων αμέσως μετά τη συνάντηση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, χαρακτηρίζοντας τη συνάντηση «εξαιρετική».

Σύμφωνα με τον Μπάρακ, στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα όπως οι S-400, τα F-35, τα F-16, η συμφωνία για την Boeing, το Μνημόνιο για τα πυρηνικά και η υπόθεση της Halkbank, σημειώνοντας ότι υπήρξε πρόοδος. «Πιστεύω ότι πολλοί θα εκπλαγούν με το πόσο συνεργάσιμες ήταν οι πλευρές», τόνισε.

Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για αποτελέσματα, ο Αμερικανός διπλωμάτης επισήμανε ότι η διαδικασία απαιτεί συνεργασία τόσο του Κογκρέσου όσο και του Προέδρου, λόγω των νόμων CAATSA και NDAA. «Οι πλευρές βρίσκονται σε τροχιά για να τα πετύχουν, και εμείς πιέζουμε για να ολοκληρωθεί αυτό», πρόσθεσε.

Σε ερώτηση για τα F-35, ο Μπάρακ δήλωσε ότι «είναι μια διαδικασία και ο Λευκός Οίκος θα δώσει περισσότερες λεπτομέρειες».

Σε ερώτηση της ΕΡΤ όσον αφορά τα F-16, ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις «σχετίζονται κυρίως με τα οικονομικά και το παζάρι», καθώς η Τουρκία δεν επιθυμεί πλέον την αγορά τους.

Σχετικά με τα προβλήματα που δημιουργεί η Τουρκία στην Ελλάδα και την Κύπρο, σημείωσε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: "Έρχεται μια πολύ καλή πρέσβης στην Αθήνα, έως τώρα δεν είχαμε με ποιον να τα συζητήσουμε, έχουμε κοινή κατανόηση να βάλουμε τέλος σε όλα αυτά". Σε ερώτηση για το αν ζητείται από την Τουρκία να σταματήσει τις ενέργειες, απάντησε: «Ζητάμε από όλους να τα σταματήσουν όλα αυτά».