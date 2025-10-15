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Κορκίδης: Ο Πειραιάς διατηρεί «ανοιχτή πόρτα» ανάπτυξης συνεργειών με τις γερμανικές επιχειρήσεις
Ναυτιλία
08:48 - 15 Οκτ 2025

Κορκίδης: Ο Πειραιάς διατηρεί «ανοιχτή πόρτα» ανάπτυξης συνεργειών με τις γερμανικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης, καλωσόρισε στο συμπόσιο, που έλαβε χώρα στο Μέγαρο του Ε.Β.Ε.Π. στις 14/10/25, τους εκλεκτούς καλεσμένους από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο,  καθώς και τους εκπροσώπους των 11 γερμανικών και 43 ελληνικών εταιρειών του ναυτιλιακού κλάδου. Η πρωτοβουλία διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας στον στρατηγικής σημασίας τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας λαμβάνει χώρα στον Πειραιά κάθε χρόνο. 

Επιχειρήσεις από Ελλάδα και Γερμανία έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας σε πολλούς τομείς, και ο ναυπηγικός κλάδος αποτελεί έναν από τους πιο στρατηγικούς. Η τεχνογνωσία, η βιομηχανική εμπειρία και η ναυτική παράδοση των δύο χωρών μπορούν να συνδυαστούν για να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις: την πράσινη μετάβαση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας.

Στον χαιρετισμό του ο πρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. επεσήμανε τα εξής:

«Το Επιμελητήριό μας πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη της διακρατικής συνεργασίας και στη δημιουργία στέρεων θεσμικών και επιχειρηματικών γεφυρών. Μέσα από εκδηλώσεις όπως η σημερινή, ενισχύουμε τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, προωθούμε επενδυτικές ευκαιρίες και συμβάλλουμε στη μετάβαση προς ένα πιο οικολογικό και ανταγωνιστικό ναυπηγικό μέλλον φέρνοντας σε επαφή τους stakeholders από την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία με γερμανικούς παρόχους κορυφαίας τεχνολογίας. Ο Πειραιάς διατηρεί “ανοικτή την πόρτα” ανάπτυξης συνεργειών με τις γερμανικές επιχειρήσεις, με επίκεντρο το λιμάνι του, γεγονός που έχει ήδη καταστεί σαφές-γνωστό από τις δύο κατά σειρά επιτυχείς διοργανώσεις στο πρόσφατο παρελθόν, στους φιλόξενούς χώρους του Επιμελητηρίου όπου, και πάλι, ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, και όχι μόνο, ήρθαν σε επαφή. Οι προκλήσεις της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι τεράστιες, ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι οι δύο κοινότητες, αναπτύσσοντας συνέργειες, καθίστανται ισχυρότερες και σε καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά. Η Ελλάδα, η κορυφαία ναυτιλιακή χώρα, και η Γερμανία, ο παγκόσμιος πρωταθλητής στις βιομηχανικές εξαγωγές, έχουν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο εδώ.

Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη κοινών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων είναι τεράστιες. Ιδίως σε αυτή την χρονική συγκυρία, όπου η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία έχει εξέλθει ανεπιστρεπτί από μία μακρά περίοδο αδράνειας, το ίδιο και η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία η οποία είδε την τεχνογνωσία της να μετακομίζει στην Ασία. Η Ευρώπη επιταχύνει την οικονομική της παρακμή, εξάγοντας τις αποταμιεύσεις της σε τρίτες χώρες.

Ο όρος “διπλή οικονομική αποικία” για την Ευρώπη αποτυπώνει την πραγματικότητα αφού “διπλοεξαρτάται”, ολοένα και περισσότερο, ταυτόχρονα από τις ΗΠΑ για ασφάλεια, ενέργεια και τεχνολογία και την Κίνα για βιομηχανία, πρώτες ύλες και εφοδιαστική αλυσίδα. Οι συνέπειες, λοιπόν, δεν είναι μελλοντικές, αλλά συμβαίνουν τώρα, με την Ευρώπη να μετατρέπεται, από τη μια, βιομηχανική αποικία των Κινέζων και, από την άλλη, ενεργειακή αποικία των ΗΠΑ. Αυτό συμβαίνει και στη ναυπηγική βιομηχανία, επειδή η ΕΕ δεν κατάφερε να διαμορφώσει αυτοδύναμη στρατηγική ισχύος, καθυστέρησε να θωρακίσει την παραγωγή της και δεν επένδυσε σε ενιαία βιομηχανική και ενεργειακή αυτονομία. Η επιχειρηματική αποστολή και οι B2B συναντήσεις πραγματοποιούνται σε μία περίοδο που το net zero framework βρίσκεται σε συμπληγάδες και, συγκεκριμένα, μεταξύ της συνεδρίασης του ΙΜΟ, των επιλογών των πλοιοκτητών προς το LNG και των αντίμετρων των ΗΠΑ. Η μετατροπή της ναυτιλίας σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό, χωρίς περιβαλλοντικό αποτέλεσμα δημιουργεί διλήμματα και υποβαθμίζει τον ρόλο του ΙΜΟ.

Επίσης, η ναυμαχία των “ειδικών λιμενικών τελών” περίπου 2 τρις $ μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ ωθεί σε διάσπαση το παγκόσμιο εμπόριο σε Δυτικά και Ανατολικά δίκτυα. Εκτιμώ, λοιπόν, πως η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων, με συναφές αντικείμενο στην παραγωγή υλικών και αναλωσίμων για πλοία όλων των τύπων, θα ενδυναμώσει την παρουσία τους, τόσο στις ευρωπαϊκές, όσο και τις ασιατικές μονάδες, με πρόταγμα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων για την οποία είναι θρυλικές, τόσο οι γερμανικές, όσο και οι ελληνικές επιχειρήσεις και θα δώσει ώθηση, ώστε η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία να ανταγωνιστεί την ασιατική στην “πράσινη μετάβαση” της ναυτιλίας. Στόχος είναι να κάνουμε εξαγωγές να επεκταθούμε σε ξένες αγορές και να σφυρηλατήσουμε νέες εμπορικές σχέσεις έχοντας ως όπλα την εξωστρέφεια, την ποιότητα και την καινοτομία. Κλείνοντας, εύχομαι να γίνει ο Πειραιάς το εφαλτήριο για μια δυναμική ελληνογερμανική παρουσία σε έναν τομέα, όπου η γερμανική και η ελληνική ναυτιλιακή οικονομία είναι εκ των ισχυρότερων στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ευχαριστώ θερμά το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την πρωτοβουλία, την Navigator Shipping Consultants για την υποστήριξη και όλα τα συμμετέχοντα ιδρύματα που μας έφεραν κοντά. Ας χρησιμεύσει αυτή η εκδήλωση ως καταλύτης για πρακτική συνεργασία, οραματική σκέψη και συγκεκριμένες δράσεις προς ένα γαλάζιο και έξυπνο ναυτικό μέλλον. Στην Ελλάδα ακριβώς γιαυτό τον σκοπό δημιουργήσαμε το ναυτιλιακό cluster Maritime Hellas και την συστάδα της “Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων”. Ελάτε να συνεργαστούμε και να δημιουργήσουμε μαζί τεχνολογικές συνέργειες για τα ναυπηγεία και τη ναυτιλία.»

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