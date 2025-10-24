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Η καθυστέρηση της στρατηγικής net-zero του ΙΜΟ δίνει ώθηση στο LNG
Ναυτιλία
07:59 - 24 Οκτ 2025

Η καθυστέρηση της στρατηγικής net-zero του ΙΜΟ δίνει ώθηση στο LNG

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) να αναβάλει την απόφαση  για μηδενικές εκπομπές λειτούργησε ως απρόσμενο «δώρο» για το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), το οποίο επανέρχεται στο προσκήνιο ως το πιο ρεαλιστικό καύσιμο μετάβασης.   

Σύμφωνα με τον αγγλικό νηογνώμονα πλοίων Lloyd’s Register (LR), η καθυστέρηση στους κανονισμούς δημιουργεί πρόσκαιρη σταθερότητα και δίνει νέα ώθηση σε ένα καύσιμο που ήδη διαθέτει ώριμη τεχνολογία, οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα και αυξανόμενη αποδοχή από τους πλοιοκτήτες.

Όπως σχολίασε ο Jack Pringle, επικεφαλής της ομάδας ενεργειακής μετάβασης του LR, «το LNG θα δει θετική δυναμική ως καύσιμο, ακριβώς εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας». Με άλλα λόγια, η αναβολή της IMO ενίσχυσε προσωρινά τον παλιό κανόνα της αγοράς σύμφωνα με τον οποίον, όποιος διαθέτει έτοιμη λύση, κερδίζει χρόνο και πελάτες.

Η αναβολή της εφαρμογής της στρατηγικής net-zero μεταθέτει για τουλάχιστον ένα έτος τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα καθορίσει τα επιτρεπτά καύσιμα και τα όρια εκπομπών της παγκόσμιας ναυτιλίας.

Αυτό σημαίνει ότι, για την ώρα, δεν υπάρχει υποχρεωτική δέσμευση για μετάβαση σε πράσινη αμμωνία, υδρογόνο ή άλλα συνθετικά καύσιμα, τα οποία παραμένουν τεχνικά και οικονομικά ανώριμα.

Σε αυτό το περιβάλλον αβεβαιότητας, το LNG αποκτά πλεονέκτημα. Είναι διαθέσιμο, δοκιμασμένο και μπορεί να προσφέρει άμεσα μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έως και 23% σε σχέση με το παραδοσιακό μαζούτ, ενώ σχεδόν μηδενίζει τις εκπομπές θείου και μικροσωματιδίων.

Ο Lloyd’s Register υπολογίζει ότι στα τέλη του 2024 λειτουργούσαν περισσότερα από 1.300 πλοία dual-fuel με δυνατότητα χρήσης LNG, ενώ περίπου 850 ακόμη βρίσκονταν υπό ναυπήγηση. Οι αριθμοί αυτοί καταδεικνύουν ότι η τεχνολογία έχει περάσει από το στάδιο του πειραματισμού στη μαζική υιοθέτηση.

Παρότι, υπενθυμίζει ότι το LNG δεν είναι καύσιμο μηδενικών εκπομπών θεωρεί πως η ωριμότητά του και η υφιστάμενη υποδομή το καθιστούν τη μόνη ρεαλιστική επιλογή για την επόμενη πενταετία.

Κερδισμένοι από αυτή την αναβολή είναι οι πλοιοκτήτες και διαχειριστές που είχαν ήδη προχωρήσει σε επενδύσεις σε LNG dual-fuel πλοία.

Η CMA CGM διαθέτει περισσότερα από 30 containerships LNG και ακόμη 20 υπό παραγγελία, η MSC έχει εντάξει νεότευκτα διπλού καυσίμου στον στόλο της, ενώ η Bernhard Schulte Shipmanagement ενισχύει το χαρτοφυλάκιό της με LNG car carriers.

Παράλληλα, οι ενεργειακοί κολοσσοί Shell, TotalEnergies και Gasum, που δραστηριοποιούνται στην προμήθεια και στο bunkering LNG, βλέπουν τη ζήτηση να αυξάνεται και τα συμβόλαιά τους να επιμηκύνονται.

Από την πλευρά της ναυπηγικής βιομηχανίας, τα μεγάλα ασιατικά ναυπηγεία, όπως η Hyundai Heavy Industries, η Daewoo Shipbuilding, η Hudong Zhonghua και η Yangzijiang, καταγράφουν σημαντική αύξηση παραγγελιών για πλοία dual-fuel ή LNG-ready, εκμεταλλευόμενα την προσωρινή παράταση της «ενδιάμεσης εποχής» που δημιούργησε ο IMO.

Ο Lloyd’s Register επισημαίνει ότι το LNG είναι καύσιμο μεταβατικό και όχι τελικός προορισμός για τη ναυτιλία. Ωστόσο, η καθυστέρηση της διεθνούς πολιτικής δράσης και η έλλειψη δεσμευτικού χρονοδιαγράμματος επιτρέπουν στους ήδη προετοιμασμένους παίκτες να κεφαλαιοποιήσουν τη συγκυρία.

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