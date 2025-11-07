Αίσιο τέλος για το «Hellas Aphrodite»: Απελευθερώθηκε το πλήρωμα, ανάμεσα τους και πέντε Έλληνες
Ναυτιλία
16:19 - 07 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια του ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου «Hellas Aphrodite», καθώς όλα τα μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους και πέντε Έλληνες ναυτικοί, απελευθερώθηκαν έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση των ισπανικών Ειδικών Δυνάμεων Ναυτικού (SOF) στα ανοικτά των ακτών της Σομαλίας.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της 7ης Νοεμβρίου, υπό τον συντονισμό της ναυτικής δύναμης της Ευρωπαϊκής Ένωσης “EUNAVFOR Atalanta”, η οποία επιχειρεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση της πειρατείας.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, στις 13:00 UTC, το ισπανικό πολεμικό πλοίο ESPS Victoria προσέγγισε το δεξαμενόπλοιο και ομάδα ειδικά εκπαιδευμένων στρατιωτών επιβιβάστηκε με επιτυχία στο σκάφος. Οι 24 ναυτικοί εντοπίστηκαν ασφαλείς μέσα στο “citadel”, τον ειδικά θωρακισμένο χώρο όπου είχαν καταφύγει μετά την επίθεση.

Όπως επιβεβαιώνουν οι αρμόδιες αρχές, όλο το πλήρωμα είναι καλά στην υγεία του, ενώ οι πειρατές είχαν ήδη εγκαταλείψει το πλοίο πριν την επιχείρηση απελευθέρωσης. Το ESPS Victoria παραμένει στην περιοχή για λόγους ασφαλείας και τεχνικής υποστήριξης, έως ότου το Hellas Aphrodite μπορέσει να συνεχίσει την πορεία του προς τον προορισμό του.

Το δεξαμενόπλοιο, ιδιοκτησίας της Latsco Marine Management, φέρει σημαία Μάλτας και είχε αποπλεύσει από το λιμάνι Sikka της Ινδίας με προορισμό το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, μεταφέροντας φορτίο βενζίνης.

Η άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των ευρωπαϊκών δυνάμεων χαρακτηρίστηκε από διπλωματικές πηγές ως «παράδειγμα επιτυχημένης διεθνούς συνεργασίας» για την προστασία της ναυσιπλοΐας και της ανθρώπινης ζωής στη θαλάσσια ζώνη της Ανατολικής Αφρικής, όπου η απειλή της πειρατείας παραμένει ενεργή.

