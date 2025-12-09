Αμετακίνητοι οι αγρότες μετά την παρέμβαση του Αρείου Πάγου

Νέα δεδομένα δημιουργεί για τις αγροτικές κινητοποιήσεις η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ωστόσο οι αγρότες παραμένουν αμετακίνητοι, αποφασίζοντας να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και να μην «σπάσουν» τα μπλόκα.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παρέμβαση, εγκλήματα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα είναι η διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών σε εθνικές οδούς και αεροδρόμια και οι απρόκλητες φθορές.

Παραμένουν στις θέσεις τους οι αγρότες στη Νίκαια Θεσσαλίας

Οι αγρότες που βρίσκονται στον κόμβο της Νίκαιας στη Θεσσαλία θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, όπως αποφάσισαν σήμερα (9/12) το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης (10/12) θα κινηθούν προς το λιμάνι βόλου μαζί με κομβόι αγροτών από το μπλόκο του Ε65 και Καρδίτσας.

Ακόμη, τα μπλόκα παραμένουν και σε όλα τα τελωνεία στα βόρεια της χώρας και επιπλέον – εκτός από τις βασικές οδικές αρτηρίες – οι αγρότες άρχισαν να κλείνουν και τους παράδρομους.

Επιπλέον, μετά τα επεισόδια στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων χθες, Δευτέρα, οι πτήσεις και στα δύο αεροδρόμια πραγματοποιούνται κανονικά.

Οι αγρότες κατηγορούν την κυβέρνηση για «επικοινωνιακό τρικ»

Για επικοινωνιακό τρικ έκαναν λόγο οι αγρότες της Νίκαιας κατά τη διάρκεια της σημερινής τους συνέλευσης, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων, ο κ. Αλειφτήρας.

Οι αγρότες ξεκαθάρισαν σε δηλώσεις τους «ότι το αγροτικό κίνημα δεν ποινικοποιείται και ότι οι ίδιοι δεν εκφοβίζονται».

Το Σάββατο αναμένεται να συνεδριάσει στη Νίκαια η Πανελλαδική Επιτροπή των μπλόκων, ενώ αναμένεται να πραγματοποιηθούν και άλλες δράσεις από τους αγρότες στη Νίκαια.

Τονίζουν, δε, ότι θα προχωρήσουν σε διάλογο με την κυβέρνηση μόνο όταν εκπληρωθούν οι βασικές προϋποθέσεις που θέτουν.

Στις θέσεις τους και οι αγρότες στην Καρδίτσα

Και οι αγρότες στην Καρδίτσα δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, τονίζοντας πως η κυβέρνηση αποπειράται να τους εκβιάσει, ενώ αγωνίζονται για την επιβίωσή τους.

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, Κώστας Τζέλλας, μιλώντας σήμερα στο ΕΡΤNews, υπογράμμισε: «Έχουμε την συμπαράσταση του κόσμου, ο οποίος μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα επιβίωσης για να παραμείνει ζωντανή η ύπαιθρος».

«Αυτό που εμείς λέμε στην κυβέρνηση είναι να δώσει λύσεις για να φύγουμε. Για να γίνει διάλογος, πρέπει η κυβέρνηση να δώσει λύσεις σε κάποια από τα βασικά αιτήματα που έχουμε και να δούμε ότι υπάρχει καλή θέληση», τόνισε.

Στα σκαριά ο αποκλεισμός του λιμανιού και αεροδρομίου Θεσσαλονίκης

Στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη, αγρότες και κτηνοτρόφοι νωρίτερα έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά την περιοχή.

Στο τραπέζι έχει πέσει ο αποκλεισμός και του λιμανιού της Θεσσαλονίκης όπως και του αεροδρομίου.

Οι αγρότες αναμένεται να κλιμακώσουν ακόμη περισσότερο τις κινητοποιήσεις τους.

Νωρίτερα, προσπάθησαν να φτάσουν στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το μπλόκο των Πράσινων Φαναριών. Ωστόσο, διμοιρία των ΜΑΤ τους σταμάτησε στον κόμβο του αεροδρομίου.

Κάτω Αχαΐα: Αποκλεισμένος ο αυτοκινητόδρομος Πατρών – Πύργου

Αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας προχώρησαν ξανά σε αποκλεισμό της Πατρών–Πύργου, στο σημείο του κόμβου της Κάτω Αχαΐας. Η κυκλοφορία των οχημάτων διοχετεύεται πλέον στην παλαιά εθνική οδό, ανάμεσα στους κόμβους της ΒΙ.ΠΕ. Πάτρας και της Βάρδας Ηλείας.

Παράλληλα, η μεγάλη περιμετρική οδός της Πάτρας παραμένει κλειστή από τον κόμβο Κ1 στο λιμάνι έως τον κόμβο της Οβρυάς, με αποτέλεσμα τα αυτοκίνητα να υποχρεώνονται να κινούνται μέσω του τοπικού οδικού δικτύου.