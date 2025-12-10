ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ψηφιακή ακινησία οχημάτων: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για να γλιτώσουν πρόστιμα και ταλαιπωρία
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
08:05 - 10 Δεκ 2025

Ψηφιακή ακινησία οχημάτων: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για να γλιτώσουν πρόστιμα και ταλαιπωρία

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 έχουν πλέον αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCar μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, θέτοντας σε εγρήγορση εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Η εξόφλησή τους πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις για όσους την αγνοήσουν. Υπάρχει, όμως, και η ψηφιακή ακινησία ώστε να γλιτώσετε ταλαιπωρία και πρόστιμα. 

Με την προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 να μετρά αντίστροφα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα και απρόβλεπτες επιβαρύνσεις. Το πρόστιμο για μην καταβολή φθάνει έως και το 100% του αρχικού ποσού, ενώ το όχημα θεωρείται αυτομάτως σε ακινησία και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα.

Για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη, η νομοθεσία προβλέπει την επιλογή της ψηφιακής ακινησίας, μια διαδικασία που γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ. Η λύση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται, ενώ προστατεύει τους ιδιοκτήτες από πρόστιμα και από την ανάγκη φυσικής παράδοσης πινακίδων.

Η ψηφιακή ακινησία αποτελεί πλέον μια γρήγορη και ασφαλή διαδικασία που διευκολύνει τους οδηγούς και μειώνει τη γραφειοκρατία.

Πώς δηλώνεται η ψηφιακή ακινησία - Αναλυτικός οδηγός

Η διαδικασία ενεργοποίησης της ψηφιακής ακινησίας πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myCAR, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1ον. Σύνδεση στο myAADE

Ο χρήστης μπαίνει στη διαδρομή:

Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR → Είσοδος στην Εφαρμογή → Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία → Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων.

Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet.

2ον. Επιλογή οχήματος

Ο ιδιοκτήτης επιλέγει ή εισάγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που θέλει να θέσει σε ακινησία.

3ον. Στοιχεία στάθμευσης

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της διεύθυνσης όπου θα βρίσκεται σταθμευμένο το όχημα κατά την περίοδο ακινησίας (οδός, αριθμός, ΤΚ).

4ον. Είδος χώρου στάθμευσης

Δηλώνεται αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος, στοιχείο απαραίτητο για την καταχώριση.

Υποβολή αίτησης

Σε περίπτωση μοναδικής ιδιοκτησίας, η δήλωση οριστικοποιείται άμεσα. Το σύστημα εκδίδει αριθμό αίτησης και ενημερώνει τον πολίτη ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, όλοι οι συνιδιοκτήτες λαμβάνουν ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου». Η ακινησία ενεργοποιείται μόνο όταν όλοι εγκρίνουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η κυκλοφορία οχήματος σε ψηφιακή ακινησία επισύρει βαριά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις.

Τα τέλη κυκλοφορίας δεν διαγράφονται, απλώς αναστέλλονται όσο το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο.

Η άρση ακινησίας γίνεται επίσης μέσω myCAR, με την πληρωμή των τελών που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο έτος.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δράστες της επίθεσης εις βάρος του 14χρονου
Ειδήσεις

Χολαργός: Συνελήφθησαν οι δράστες της επίθεσης εις βάρος του 14χρονου

Ουκρανικό: Νέες πιέσεις Τραμπ – Μηνύματα αδιαλλαξίας Πούτιν για το Ντονμπάς
Ειδήσεις

Ουκρανικό: Νέες πιέσεις Τραμπ – Μηνύματα αδιαλλαξίας Πούτιν για το Ντονμπάς

Νέο ρεκόρ για το ασήμι – Σε ποιους παράγοντες οφείλεται το ράλι
Εμπορεύματα

Νέο ρεκόρ για το ασήμι – Σε ποιους παράγοντες οφείλεται το ράλι

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων
Ειδήσεις

«Εκπνέει» τη Δευτέρα (22/6) η προθεσμία για καθαρισμό και δήλωση οικοπέδων

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6
Ειδήσεις

Τουρνάς: Η κλιματική κρίση δεν δίνει παράταση – Έρχονται πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα από 23/6

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: Ετήσια αύξηση 3,2% στην κυκλοφορία νέων οχημάτων τον Μάιο

Φοροδιαφυγή: «Βαρύς πέλεκυς» για παραβάσεις σε παραστατικά
Φορολογία

Φοροδιαφυγή: «Βαρύς πέλεκυς» για παραβάσεις σε παραστατικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
22/06/2026 - 10:24

ifo: Οι κυβερνητικές παρεμβάσεις κατά τη διάρκεια ενεργειακών κρίσεων βλάπτουν το κλίμα

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
22/06/2026 - 10:13

ΥΠΑΑΤ: Οι τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις του έτους 2025

Τεχνολογία
22/06/2026 - 10:13

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Ακίνητα
22/06/2026 - 10:04

ΠΟΜΙΔΑ: Εθνική Στρατηγική για τη στέγαση: Πως θα «ανοίξουν» ή «θα κλείσουν» τα σπίτια; 

Χρηματιστήρια
22/06/2026 - 09:48

Μεικτά αποτελέσματα στην Ασία - Νέα ιστορικό υψηλό για τον ιαπωνικό Nikkei

Φορολογία
22/06/2026 - 09:28

Οι κοινoί λογαριασμοί στο στόχαστρο της Εφορίας: Πότε μια μεταφορά μετατρέπεται σε φορολογική παγίδα

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
22/06/2026 - 09:19

Τι ακτοπλοΐα θέλουμε τελικά για τα ελληνικά νησιά;

Φορολογία
22/06/2026 - 09:16

ΑΑΔΕ: Απλοποιείται η χορήγηση δασμοφορολογικής απαλλαγής λόγω μεταφοράς συνήθους κατοικίας

Ειδήσεις
22/06/2026 - 09:11

Αθανάσιος Μαρτίνος: «Θυρανοίξια» της ανακαινισμένης Χάλκης τον Οκτώβριο - Βραβείο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος» 2026

Ακίνητα
22/06/2026 - 09:03

BluPeak Estate Analytics: Οι αριθμοί πίσω από την υπόθεση των πολεοδομιών

Οικονομία
22/06/2026 - 08:59

Παπαθανάσης: €142,969 εκατ. για τη στήριξη περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
22/06/2026 - 08:58

Metlen: Οι επενδύσεις που τροφοδοτούν νέες αναβαθμίσεις από τους διεθνείς οίκους

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:35

Βρετανία: Υπό παραίτηση ο Στάρμερ λένε κορυφαία στελέχη της κυβέρνησης

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:25

O «εκλεκτός» του Τραμπ κέρδισε οριακά τις εκλογές στην Κολομβία

Ειδήσεις
22/06/2026 - 08:07

«Πρόοδος» στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν: Οδικός χάρτης 60 ημερών και διελεύσεις από το Ορμούζ

Magazino
22/06/2026 - 08:00

Box Office: Αγγίζουν τα προ πανδημίας επίπεδα τα έσοδα του Χόλιγουντ

Ναυτιλία
22/06/2026 - 07:55

Το όνομα Κυριακού επανέρχεται στο παρασκήνιο της ακτοπλοΐας

Σχόλια Αγοράς
22/06/2026 - 07:48

Άνοιξε η βεντάλια των επενδυτών που συμμετέχουν στο ΧΑ μετά τις πρόσφατες ΑΜΚ

Εργασιακά
22/06/2026 - 07:04

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ συντάξεις και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 23:04

Νέα επίθεση Τραμπ κατά Μελόνι: Δεν μας στήριξες όταν δοκιμαζόμασταν

Πολιτική
21/06/2026 - 22:08

Κόντρα Καρχιμάκη – Γεωργιάδη για το «Αττικόν»: «Τους ενδιαφέρει η επικοινωνία, όχι η ουσία»

Ναυτιλία
21/06/2026 - 21:46

Μπορεί η MSC να «καταπιεί» τη Hapag-Lloyd;

Ειδήσεις
21/06/2026 - 21:30

Γαστούνη: Ταυτοποιήθηκε η οδηγός που παρέσυρε το σκυλάκι

Ηλιάνα Χατζηδημητρίου
21/06/2026 - 21:10

PosoKanei; Τζάμπα είναι

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:59

Μετέωρες οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τις «εμπρηστικές» απειλές Τραμπ

Το σκίτσο του ΚΥΡ
21/06/2026 - 20:48

Έρευνα αγοράς

Ειδήσεις
21/06/2026 - 20:07

Τουσκ: «Στρατηγικό λάθος» η πολιτική σύγκρουση Πολωνίας – Ουκρανίας

Ειδήσεις
21/06/2026 - 19:35

Γαλλία: Περιορισμοί στην κατανάλωση αλκοόλ λόγω… καύσωνα

Χρηματιστήρια
21/06/2026 - 19:07

Ο «πύραυλος» της Wall Street: Πώς η SpaceX ξεπέρασε τους τεχνολογικούς κολοσσούς σε χρόνο-ρεκόρ

Ειδήσεις
21/06/2026 - 18:57

ΗΠΑ-Ιράν: Ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος συνομιλιών – Διγλωσσία Τραμπ-Βανς για τον Λίβανο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ