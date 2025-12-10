Ψηφιακή ακινησία οχημάτων: Όσα πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες για να γλιτώσουν πρόστιμα και ταλαιπωρία

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Τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026 έχουν πλέον αναρτηθεί στην πλατφόρμα myCar μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, θέτοντας σε εγρήγορση εκατομμύρια ιδιοκτήτες οχημάτων. Η εξόφλησή τους πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 και συνοδεύεται από αυστηρές κυρώσεις για όσους την αγνοήσουν. Υπάρχει, όμως, και η ψηφιακή ακινησία ώστε να γλιτώσετε ταλαιπωρία και πρόστιμα.

Με την προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας του 2026 να μετρά αντίστροφα, οι ιδιοκτήτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, ώστε να αποφύγουν πρόστιμα και απρόβλεπτες επιβαρύνσεις. Το πρόστιμο για μην καταβολή φθάνει έως και το 100% του αρχικού ποσού, ενώ το όχημα θεωρείται αυτομάτως σε ακινησία και δεν μπορεί να κυκλοφορήσει νόμιμα.

Για όσους δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη, η νομοθεσία προβλέπει την επιλογή της ψηφιακής ακινησίας, μια διαδικασία που γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλεκτρονικά χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ. Η λύση αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για οχήματα που δεν χρησιμοποιούνται, ενώ προστατεύει τους ιδιοκτήτες από πρόστιμα και από την ανάγκη φυσικής παράδοσης πινακίδων.

Η ψηφιακή ακινησία αποτελεί πλέον μια γρήγορη και ασφαλή διαδικασία που διευκολύνει τους οδηγούς και μειώνει τη γραφειοκρατία.

Πώς δηλώνεται η ψηφιακή ακινησία - Αναλυτικός οδηγός

Η διαδικασία ενεργοποίησης της ψηφιακής ακινησίας πραγματοποιείται μέσω της εφαρμογής myCAR, ακολουθώντας τα εξής βήματα:

1ον. Σύνδεση στο myAADE

Ο χρήστης μπαίνει στη διαδρομή:

Εφαρμογές → Φορολογικές Υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR → Είσοδος στην Εφαρμογή → Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία → Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων.

Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς TAXISnet.

2ον. Επιλογή οχήματος

Ο ιδιοκτήτης επιλέγει ή εισάγει τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που θέλει να θέσει σε ακινησία.

3ον. Στοιχεία στάθμευσης

Συμπληρώνονται τα στοιχεία της διεύθυνσης όπου θα βρίσκεται σταθμευμένο το όχημα κατά την περίοδο ακινησίας (οδός, αριθμός, ΤΚ).

4ον. Είδος χώρου στάθμευσης

Δηλώνεται αν ο χώρος είναι ιδιόκτητος, ενοικιασμένος ή παραχωρημένος, στοιχείο απαραίτητο για την καταχώριση.

Υποβολή αίτησης

Σε περίπτωση μοναδικής ιδιοκτησίας, η δήλωση οριστικοποιείται άμεσα. Το σύστημα εκδίδει αριθμό αίτησης και ενημερώνει τον πολίτη ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, όλοι οι συνιδιοκτήτες λαμβάνουν ειδοποίηση στη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου». Η ακινησία ενεργοποιείται μόνο όταν όλοι εγκρίνουν ηλεκτρονικά τη διαδικασία.

Τι πρέπει να προσέξουν οι ιδιοκτήτες

Η κυκλοφορία οχήματος σε ψηφιακή ακινησία επισύρει βαριά πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις.

Τα τέλη κυκλοφορίας δεν διαγράφονται, απλώς αναστέλλονται όσο το όχημα παραμένει ακινητοποιημένο.

Η άρση ακινησίας γίνεται επίσης μέσω myCAR, με την πληρωμή των τελών που αντιστοιχούν στο υπόλοιπο έτος.