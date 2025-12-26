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Η Ουκρανία προειδοποιεί για νέο σοκ στη διεθνή αγορά τροφίμων
Ναυτιλία
10:15 - 26 Δεκ 2025

Η Ουκρανία προειδοποιεί για νέο σοκ στη διεθνή αγορά τροφίμων

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η Ουκρανία κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη διεθνή αγορά τροφίμων, προειδοποιώντας ότι οι εντατικοποιημένες ρωσικές επιθέσεις σε λιμάνια έχουν ήδη πλήξει τις εξαγωγές αγροτικών προϊόντων και απειλούν με περαιτέρω συρρίκνωση της προσφοράς.

Ήδη καταγράφονται αθετήσεις συμβολαίων, μειωμένη λιμενική δραστηριότητα και σοβαρές δυσλειτουργίες στη μεταφορά φορτίων.

Σύμφωνα με την Ένωση Ουκρανών Αγροτών (UAC), οι σχεδόν καθημερινές επιθέσεις με drones και πυραύλους στην περιοχή της Οδησσού μέσα στον Δεκέμβριο έχουν περιορίσει αισθητά την εξαγωγική ικανότητα, παρά τις προσπάθειες εκτροπής φορτίων προς σιδηροδρομικές διαδρομές.

Η χώρα παραμένει από τους μεγαλύτερους παγκόσμιους εξαγωγείς σιταριού και καλαμποκιού και ο κορυφαίος εξαγωγέας ηλιελαίου, γεγονός που καθιστά κάθε διαταραχή πολλαπλασιαστή κινδύνου για τις διεθνείς τιμές.

Η UAC αναφέρει ότι ορισμένοι εξαγωγείς σιταριού έχουν ήδη αθετήσει συμβόλαια παράδοσης για τον τρέχοντα μήνα. Τουλάχιστον ένα από τα τρία βασικά εξαγωγικά λιμάνια είτε παραμένει ανενεργό είτε λειτουργεί μόλις στο 20% της δυναμικοτητας του.

Παράλληλα, έχουν υποστεί ζημιές και οι logistics διαδρομές προς τα λιμάνια του Δούναβη, τα οποία είχαν λειτουργήσει ως κρίσιμη εναλλακτική λύση μετά την απώλεια μεγάλων θαλάσσιων λιμένων στα πρώτα στάδια του πολέμου.

Τα στοιχεία του Δεκεμβρίου αποτυπώνουν την πίεση. Έως τις 22 Δεκεμβρίου είχαν εξαχθεί 375.000 τόνοι σιταριού από 1 εκατ. τόνους που είχαν συμβασιοποιηθεί για ολόκληρο τον μήνα.

Στο καλαμπόκι, οι αποστολές ανήλθαν σε 1,5 εκατ. τόνους έναντι 2 εκατ. τόνων συμβολαίων. Στο ηλιέλαιο, οι εξαγωγές έφτασαν τους 275.000 τόνους από προγραμματιζόμενους 410.000, με την UAC να εκτιμά ότι δύσκολα οι συνολικές αποστολές θα ξεπεράσουν τους 350.000 τονους.

Τον Δεκέμβριο του 2024 η Ουκρανία είχε εξαγάγει 800.000 τόνους σιταριού, 2,6 εκατ. τόνους καλαμποκιού και 378.000 τόνους ηλιελαίου. Το υπουργείο Οικονομίας επιβεβαιώνει τη συνολική πτώση, αναφέροντας ότι οι εξαγωγές σιτηρών την περίοδο 1–22 Δεκεμβρίου ανήλθαν σε 1,82 εκατ. τόνους, από 2,88 εκατ. τόνους το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/12/2025 - 10:24
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