Θυελλώδεις άνεμοι «δένουν» τα πλοία: Ακυρώσεις και αλλαγές δρομολογίων στο Αιγαίο και Αργοσαρωνικό

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες προχωρούν σε αλλαγές και ματαιώσεις δρομολογίων για το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, λόγω των θυελλωδών ανέμων που αναμένεται να πλήξουν το Αιγαίο, σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΕΜΥ.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες καθιστούν αδύνατη την εκτέλεση ορισμένων δρομολογίων, επηρεάζοντας σημαντικά τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών τις πρώτες ημέρες του 2026 αλλά και τις επιστροφές των εκδρομέων της Πρωτοχρονιάς.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ενημερώνουν το κοινό ότι τα περισσότερα δρομολόγια προς Κυκλάδες και νησιά του Βορείου Αιγαίου δεν θα πραγματοποιηθούν από τα λιμάνια του Πειραιά και τις Ραφήνας.

Ακυρώσεις δρομολογίων θα πραγματοποιηθούν και στον Αργοσαρωνικό προπάντων με τα ταχύπλοα των εταιρειών.

Οι εταιρείες ενημερώνουν τους ταξιδιώτες να επικοινωνούν με τους κατά τόπους ταξιδιωτικούς πράκτορες για την ενημέρωση τους, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν άσκοπα.