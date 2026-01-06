Υπό κρατικό έλεγχο το νηολόγιο Παλάου μετά τις αμερικανικές κυρώσεις

Η κυβέρνηση του Παλάου προχώρησε στην εθνικοποίηση του Νηολογίου πλοίων που διαθέτει μετά την επιβολή κυρώσεων στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειριζόταν μέχρι πρότινος τη σημαία.

Το Υπουργείο Δημόσιων Υποδομών και Βιομηχανιών του Παλάου (MPII) ανακοίνωσε ότι το νηολόγιο συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά υπό την άμεση αρμοδιότητα της κυβέρνησης της Δημοκρατίας του Παλάου, με όλες τις υπηρεσίες να παρέχονται πλέον μέσω του Γραφείου Θαλάσσιων Μεταφορών (Bureau of Marine Transportation).

Από τις 15 Δεκεμβρίου, το Γραφείο έχει αναλάβει την ευθύνη για τη νηολόγηση πλοίων, την έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, τη ρυθμιστική εποπτεία και τη διοίκηση του κράτους σημαίας, με την κυβέρνηση να επιμένει ότι δεν υπήρξε καμία διακοπή στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι αναγνώρισαν ότι η αλλαγή υπαγορεύθηκε από ζητήματα που προέκυψαν από την προηγούμενη εταιρική δομή διαχείρισης του νηολογίου, μετά την επιβολή διεθνών κυρώσεων στην ιδιωτική εταιρεία που διαχειριζόταν τη σημαία, γεγονός που δημιούργησε ανησυχίες σε σχέση με τη διακυβέρνηση, την έκθεση σε κινδύνους και τη λειτουργική ανθεκτικότητα.

Το Παλάου ανέφερε ότι οι νομοθετικές αλλαγές έχουν σχεδιαστεί ώστε να διασφαλίσουν μια «σταδιακή και ομαλή μετάβαση» και να προστατεύσουν την αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών του νηολογίου κατά τη διάρκεια της μεταβίβασης. Η κυβέρνηση δήλωσε ότι ενήργησε για να αντιμετωπίσει τους κινδύνους που συνδέονται με τις κυρώσεις, διατηρώντας παράλληλα τη θεσμική γνώση και την τεχνική εμπειρία εντός του νηολογίου.

Ο Hayes Moses, διευθυντής του Γραφείου Θαλάσσιων Μεταφορών, υπογράμμισε ότι οι καθημερινές λειτουργίες της σημαίας παραμένουν αμετάβλητες, παρά τη μεταφορά του ελέγχου στο κράτος.

«Η προτεραιότητά μας είναι να διασφαλίσουμε τη συνέχεια των υπηρεσιών και την αποτελεσματική διοίκηση της σημαίας του Παλάου», δήλωσε ο Moses. «Όλες οι υπηρεσίες του νηολογίου συνεχίζουν να παρέχονται σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες και τα διεθνή πρότυπα».

Στην ετήσια έκθεση του Paris MoU για το 2024, τα πλοία με σημαία Παλάου παρουσίασαν ποσοστό κράτησης 11,5%, σημαντικά υψηλότερο από τον μέσο όρο περίπου 4% και υψηλότερο από μεγαλύτερες σημαίες όπως ο Παναμάς ή η Λιβερία.

Το Παλάου διατηρεί λίγο λιγότερο από 5 εκατ. gt στο μητρώο του, με τον στόλο υπό τη σημαία του να έχει μέσο όρο ηλικίας 27,7 έτη, περίπου πέντε χρόνια υψηλότερο από τον παγκόσμιο.