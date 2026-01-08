Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια

Ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα περισσότερα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και σε ορισμένες περιοχές έως και τα 9, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace, Nissos Rodos και Αριάδνη, με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια, ώστε να αποφευχθούν ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά με την υποχώρηση των ισχυρών ανέμων, αλλά οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές νέες αναταράξεις στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.