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Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια
Ναυτιλία
23:00 - 08 Ιαν 2026

Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια

Reporter.gr Newsroom
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Ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσκολίες στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με τα περισσότερα πλοία να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια της χώρας. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι άνεμοι φτάνουν τα 8 μποφόρ και σε ορισμένες περιοχές έως και τα 9, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace, Nissos Rodos και Αριάδνη, με προορισμό τα Χανιά.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια, ώστε να αποφευχθούν ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις.

Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά με την υποχώρηση των ισχυρών ανέμων, αλλά οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές νέες αναταράξεις στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.

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