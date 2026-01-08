Ισχυροί άνεμοι κρατούν δεμένα τα πλοία στα περισσότερα λιμάνια

Παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι από το λιμάνι του Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά οι αποψινές αναχωρήσεις των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων Knossos Palace, Nissos Rodos και Αριάδνη, με προορισμό τα Χανιά.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν προς άλλους προορισμούς καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τα τουριστικά πρακτορεία για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στα δρομολόγια, ώστε να αποφευχθούν ταλαιπωρίες και καθυστερήσεις.
Η κατάσταση αναμένεται να βελτιωθεί σταδιακά με την υποχώρηση των ισχυρών ανέμων, αλλά οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές νέες αναταράξεις στις ακτοπλοϊκές μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.