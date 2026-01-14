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ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζει την επίθεση σε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ - Ανησυχία για Ιράν
Πολιτική
13:14 - 14 Ιαν 2026

ΥΠΕΞ: Αποδοκιμάζει την επίθεση σε ελληνικών συμφερόντων τάνκερ - Ανησυχία για Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Την έντονη αποδοκιμασία του εξέφρασε το υπουργείο Εξωτερικών για την επίθεση που δέχτηκαν τάνκερ ελληνικών συμφερόντων στη Μαύρη Θάλασσα. Στο πλήρωμα ενός εκ των πλοίων υπήρχαν δύο Έλληνες ναυτικοί, οι οποίοι είναι καλά στην υγεία τους, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΕΞ.

«Αποδοκιμάζουμε τις επιθέσεις κατά πλοίων ελληνικών συμφερόντων. Θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των πληρωμάτων και μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για το περιβάλλον», δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου, Λάνα Ζωχιού.

Η Ελλάδα, ως ναυτικό έθνος, παραμένει προσηλωμένη στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και στις αρχές του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας. Το ζήτημα θα τεθεί από τον υπουργό Εξωτερικών στους Ευρωπαίους εταίρους.

Μάλιστα, σήμερα στο υπουργείο Εξωτερικών με τον υπουργό, Γιώργο Γεραπετρίτη, θα έχει συνάντηση ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, με αφορμή το σοβαρό περιστατικό επίθεσης με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στα δύο δεξαμενόπλοια ελληνικής διαχείρισης στη Μαύρη Θάλασσα.

Ανησυχία για τις εξελίξεις στο Ιράν

Η κ. Ζωχιού εξέφρασε επίσης την ανησυχία του υπουργείου για τα γεγονότα στο Ιράν και για τις πληροφορίες σχετικά με τον μεγάλο αριθμό θυμάτων. Το ελληνικό ΥΠΕΞ υποστηρίζει την ελευθερία έκφρασης και συνέρχεσθαι, ενώ η ελληνική πρεσβεία στην Τεχεράνη παραμένει ανοιχτή για την παροχή βοήθειας.

Επαφές Γεραπετρίτη στην Αίγυπτο

Την Κυριακή, ο υπουργός Επικρατείας Γιώργος Γεραπετρίτης θα μεταβεί στην Αίγυπτο για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, όπου θα συζητηθούν οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σχετικά με τη Μονή Σινά, η κ. Ζωχιού τόνισε ότι το θέμα θα συζητηθεί και οι όποιες αποφάσεις θα ληφθούν από την Ιερά Αδελφότητα, που διαθέτει τον τελικό λόγο.

Παράλληλα, η Ελλάδα εκφράζει αμέριστη στήριξη στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο για την επίθεση που δέχτηκε από τη Ρωσία και συντάσσεται με την ανακοίνωση που εξέδωσε το Φανάρι.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ ανακοίνωσε ότι:

Στις 28 Ιανουαρίου, ο υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στη Νέα Υόρκη για τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με θέμα τη Μέση Ανατολή, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών.

Στις 20 και 21 Ιανουαρίου θα διεξαχθεί ο επόμενος γύρος του πολιτικού διαλόγου με την Τουρκία, με επικεφαλής από την ελληνική πλευρά την υφυπουργό Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου και τον υφυπουργό Χάρη Θεοχάρη. Από την Τουρκία επικεφαλής θα είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών πρέσβης Μποζάι. Στον διάλογο θα συζητηθούν διμερή θέματα και διεθνείς εξελίξεις από την τελευταία τους συνάντηση, ενόψει και του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας δεν έχει ακόμη οριστεί, αλλά αναμένεται ανακοίνωση σύντομα.

Συμμετοχή Παπαδοπούλου σε διαβουλεύσεις για την Αρκτική

Με αφορμή τη συμμετοχή της κυρίας Παπαδοπούλου σε πολιτικές διαβουλεύσεις με τον Δανό ομόλογό της, αρμόδιο για θέματα Αρκτικής, η κ. Ζωχιού τόνισε ότι «η ασφάλεια στην Αρκτική παραμένει προτεραιότητα για την Ευρώπη και το δυτικό σύστημα ασφαλείας. Η Ελλάδα υποστηρίζει πάντα την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία των κρατών».

Τελευταία τροποποίηση στις 14/01/2026 - 13:17
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