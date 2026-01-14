ΕΣΑ: Ζητά αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των εκπτώσεων και καλύτερο έλεγχο του διαδικτύου για καταχρηστικές προσφορές

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών την Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Εμπορίου κ. Ναπολέοντα Μαραβέγια και τους συνεργάτες του, κα. Αναστασία Καλογεροπούλου και κ. Ιωάννη Βαρδόπουλο.

Στη συνάντηση από τον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών συμμετείχαν ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών κ. Θάνος Τσαγγάρης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Μανώλης Λουδάρος και οι Αντιπρόεδροι κ.κ. Νίκος Κογιουμτσής και Ευδόκιμος Σαββίδης.



Οι εκπρόσωποι του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών αφού συνεχάρησαν τον Γενικό Γραμματέα για την ανάληψη των καθηκόντων του, εξέφρασαν την ελπίδα για στενή συνεργασία.



Αντικείμενο της συνάντησης αποτέλεσαν τα βασικά οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.



Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών έθεσε με σαφήνεια ότι οι ΜμΕ βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονη και άνιση πίεση από τις μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες, τις μεγάλες επιχειρήσεις, καθώς και από πανίσχυρες ασιατικές, τούρκικες και ευρωπαϊκές ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Οι πλατφόρμες αυτές απορροφούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού εισοδήματος χωρίς ισότιμους όρους ανταγωνισμού. Τονίστηκε επίσης, ότι αυτή η συνεχής μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα των ΜμΕ προς όλους τους παραπάνω φορείς, με σοβαρές επιπτώσεις στη βιωσιμότητα της τοπικής αγοράς.



Ο Γενικός Γραμματέας άκουσε με ιδιαίτερη προσοχή και ενημερώθηκε πλήρως για την πραγματική εικόνα της αγοράς και δεσμεύτηκε να μεταφέρει όλα τα αιτήματα του εμπορικού κόσμου στον Υπουργό Ανάπτυξης. Εξέφρασε δε την πρόθεσή του να συμβάλει ουσιαστικά στη στήριξη των ΜμΕ, οι οποίες κρατούν ζωντανή την πόλη καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.



Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών επισήμανε ότι οι σημαντικές στρεβλώσεις στην αγορά προέρχονται από τον Νόμο 4695/2022, ο οποίος απελευθέρωσε τις προσφορές, δημιουργώντας ένα άναρχο και μόνιμο καθεστώς εκπτώσεων εις βάρος των ΜμΕ.



Στο πλαίσιο αυτό ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών ζήτησε:



1. Την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των προσφορών και τον περιορισμό τους σε δύο περιόδους ανά σεζόν για κάθε επιχείρηση, μία στη μέση της σεζόν και μία στο τέλος μετά τις εκπτώσεις.



2. Τη θέσπιση αυστηρά καθορισμένου τριημέρου προσφορών στα τέλη Νοεμβρίου (Παρασκευή – Σάββατο - Κυριακή), ώστε να περιοριστεί η Black Friday και να πάψει να λειτουργεί ως παρατεταμένη περίοδος εκπτώσεων της αγοράς.



3. Τον απόλυτο και συνεχή έλεγχο του διαδικτύου για παράνομες ή καταχρηστικές προσφορές, μετά από αναγκαία τροποποίηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.



Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών υπογραμμίζει ότι όλα τα παραπάνω μέτρα δεν έχουν κανένα δημοσιονομικό κόστος, αλλά μπορούν να αποκαταστήσουν συνθήκες υγιούς και δίκαιου ανταγωνισμού στην αγορά και παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην υπεράσπιση των μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων και θα συνεχίσει τον θεσμικό διάλογο με στόχο τη βιώσιμη και δίκαιη αγορά για όλους.