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Άνω - κάτω οι ναυλαγορές εξαιτίας της εμπορικής πολιτικής Τραμπ
Ναυτιλία
07:51 - 23 Ιαν 2026

Άνω - κάτω οι ναυλαγορές εξαιτίας της εμπορικής πολιτικής Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί στην εμπορική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, οι διεθνείς ναυλαγορές έχουν πλέον εισέλθει σε περίοδο αυξημένης μεταβλητότητας και περιορισμένης ορατότητας. Το πλαίσιο των οικονομικών αποφάσεων του Ντόνανλτ Τραμπ που χαρακτηρίζεται από αιφνίδιες παρεμβάσεις, προσωρινά μέτρα και συνεχή αναθεώρηση κανόνων, επηρεάζουν άμεσα το παγκόσμιο εμπόριο.

Αναλυτές των επισημαίνουν ότι το βασικό πρόβλημα δεν είναι το ύψος των δασμών, αλλά η απουσία σταθερού και προβλέψιμου πλαισίου. Οι επιχειρήσεις διστάζουν να συνάψουν μακροπρόθεσμα συμβόλαια ή να δεσμεύσουν κεφάλαια, καθώς δεν είναι σαφές αν οι ισχύοντες όροι θα διατηρηθούν ή θα ανατραπούν μέσα σε λίγες ώρες.

Η κατάσταση επιβαρύνεται από τις νομικές εκκρεμότητες γύρω από τη νομιμότητα των αμοιβαίων δασμών και τη δυνατότητα της αμερικανικής διοίκησης να επιβάλλει εναλλακτικά εμπορικά μέτρα, ακόμη και σε περίπτωση δικαστικών περιορισμών. Το αποτέλεσμα είναι ένα περιβάλλον στο οποίο οι αγορές λειτουργούν με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα και αυξημένη επιφυλακτικότητα.

Οι επιπτώσεις είναι ήδη ορατές στις μακροοικονομικές προβλέψεις. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει αναθεωρήσει καθοδικά τις εκτιμήσεις του για την ανάπτυξη των ΗΠΑ και της παγκόσμιας οικονομίας, συνδέοντας την επιβράδυνση με τη στροφή προς τον προστατευτισμό. Η επιβράδυνση του εμπορίου μεταφράζεται άμεσα σε χαμηλότερη ζήτηση για θαλάσσιες μεταφορές, σε όλους τους τομείς της ναυτιλίας.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι ναυτιλιακές εταιρείες προσαρμόζουν τη στρατηγική τους, δίνοντας έμφαση στη διαχείριση κινδύνου, στη συγκράτηση κόστους και στην ευελιξία στόλου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με περιορισμένο χρονικό ορίζοντα, καθώς η πολιτική αβεβαιότητα έχει αναχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για την πορεία των ναυλαγορών, οι οποίες κινούνται πλέον σε καθεστώς «κορώνα-γράμματα».

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