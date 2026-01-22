Στάρμερ: Επιφυλάξεις για ενδεχόμενη συμμετοχή Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Τραμπ

Τον προβληματισμό του για το ενδεχόμενο συμμετοχής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προωθεί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Σε συνέντευξή του στο Channel 4 News, ο Στάρμερ τόνισε ότι η παρουσία του Ρώσου ηγέτη σε μια τέτοια πρωτοβουλία προκαλεί σοβαρές ανησυχίες, υπογραμμίζοντας πως η Ρωσία συνεχίζει τον πόλεμο στην Ουκρανία. «Ο Βλαντίμιρ Πούτιν διεξάγει πόλεμο σε ευρωπαϊκή χώρα, ενώ οι επιθέσεις και οι βομβαρδισμοί στην Ουκρανία συνεχίζονται», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αντικρουόμενα μηνύματα από Μόσχα και Ουάσινγκτον

Οι δηλώσεις Στάρμερ έρχονται στον απόηχο της ανακοίνωσης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι ο Ρώσος πρόεδρος αποδέχθηκε την πρόσκληση συμμετοχής στο Συμβούλιο Ειρήνης. Ωστόσο, λίγες ώρες αργότερα, το Κρεμλίνο εμφανίστηκε πιο επιφυλακτικό, με τον Πούτιν να δηλώνει ότι θα εξετάσει την πρόταση προτού λάβει οριστική απόφαση.

«Να μη χαθεί η ουσία»

Ο Βρετανός πρωθυπουργός προειδοποίησε, παράλληλα, για τον κίνδυνο αποπροσανατολισμού της διεθνούς κοινότητας από τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών. «Δεν πρέπει να αφήσουμε τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας να μας απομακρύνουν από την πραγματικότητα στο πεδίο», δήλωσε, επαναλαμβάνοντας τη στήριξη του Λονδίνου προς την Ουκρανία.

Η στάση του Στάρμερ αντικατοπτρίζει τις ευρύτερες ανησυχίες που εκφράζονται σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τη σύνθεση και τον ρόλο του υπό διαμόρφωση Συμβουλίου Ειρήνης, καθώς και για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει στη διεθνή διπλωματία και στον πόλεμο στην Ουκρανία.