ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ο Γιάννης Μουζάκης, Deputy CEO της Υ/ΚΝΟΤ ΙΝVEST στην ηγεσία της Ε.Π.Ε.Σ.Τ.
Ναυτιλία
12:18 - 17 Φεβ 2026

Ο Γιάννης Μουζάκης, Deputy CEO της Υ/ΚΝΟΤ ΙΝVEST στην ηγεσία της Ε.Π.Ε.Σ.Τ.

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Υ/ΚΝΟΤ INVEST ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την εκλογή του κ.Γιάννη Μουζάκη, Deputy CEO της εταιρείας, στη θέση του Αντιπροέδρου Γ’ της Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού (Ε.Π.Ε.Σ.Τ.), κατόπιν των πρόσφατων αρχαιρεσιών της Ένωσης.

Η ανάδειξη του κ. Μουζάκη σε μια ιδιαίτερα τιμητική και ουσιαστική θέση ευθύνης αποτυπώνει την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο κλάδος. Μέσα από τον διπλό του ρόλο, τόσο στην ηγεσία της Ε.Π.Ε.Σ.Τ. όσο και στη Y/KNOT INVEST, τη μοναδική εισηγμένη εταιρεία του χώρου στο ελληνικό χρηματιστήριο, αναμένεται να συμβάλει ενεργά στην περαιτέρω ενδυνάμωση ενός τομέα που αποτελεί στρατηγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας. Η ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου, η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών συνιστούν κρίσιμες προτεραιότητες.

Με πνεύμα συνεργασίας και συντονισμένες πρωτοβουλίες μπορεί να διαμορφωθεί ένα σταθερό και ανταγωνιστικό περιβάλλον για τα ελληνικά επαγγελματικά τουριστικά σκάφη, ενισχύοντας παράλληλα τη διεθνή θέση της Ελλάδας ως κορυφαίου προορισμού yachting.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

UniCredit: Δεν αναμένεται πλήρης έλεγχος της Commerzbank στο βασικό σενάριο της συμφωνίας
Επιχειρήσεις

UniCredit: Δεν αναμένεται πλήρης έλεγχος της Commerzbank στο βασικό σενάριο της συμφωνίας

Έκθεση Oxfam: Εκτοξεύονται οι απολαβές των CEO, ενώ οι μισθοί εργαζομένων μένουν στάσιμοι ή μειώνονται
Εργασιακά

Έκθεση Oxfam: Εκτοξεύονται οι απολαβές των CEO, ενώ οι μισθοί εργαζομένων μένουν στάσιμοι ή μειώνονται

Apple: Ένας «μάγος» του hardware αναλαμβάνει CEO στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης
Επιχειρήσεις

Apple: Ένας «μάγος» του hardware αναλαμβάνει CEO στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης

Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple - Τι σηματοδοτεί η επιλογή του
Επιχειρήσεις

Τζον Τέρνους: Ποιος είναι ο νέος CEO της Apple - Τι σηματοδοτεί η επιλογή του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
24/05/2026 - 23:12

Η κατάρα έσπασε: Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης για 4η φορά στην ιστορία του

Ειδήσεις
24/05/2026 - 20:10

Κύπρος - Βουλευτικές εκλογές: ΔΗΣΥ, ΑΚΕΛ στις πρώτες θέσεις - Τρίτο το ακροδεξιό ΕΛΑΜ

Ναυτιλία
24/05/2026 - 19:50

Ορμούζ: Τα πλοία παίρνουν θέση για να αρχίσει ξανά η ροή πετρελαίου - Οι προβλέψεις για τις τιμές

Ειδήσεις
24/05/2026 - 17:45

Τραμπ: Να μην βιαστούμε για συμφωνία, εξαρτάται αποκλειστικά από εμένα

Πολιτική
24/05/2026 - 16:46

ΠΑΣΟΚ: Η προσπάθεια συγκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται και στην Ευρώπη

Ειδήσεις
24/05/2026 - 16:05

Για το Ισραήλ και τον Κόλπο, ο κίνδυνος είναι ένα αποθρασυμένο Ιράν μετά την αποχώρηση των Αμερικανών

Πολιτική
24/05/2026 - 15:46

Ο Τεμπονέρας παραιτήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ και συντάσσεται με τον Τσίπρα

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:55

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή δοκιμάζει τις φιλοδοξίες του Κόλπου να γίνει κόμβος τεχνητής νοημοσύνης

Πολιτική
24/05/2026 - 14:46

Θεοδωρικάκος: Για πρώτη φορά Ελληνίδα στο τιμόνι του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαπίστευσης

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:22

Πλακιάς: Ο Γιωτόπουλος έκανε και 24 χρόνια φυλακή, Καραμανλής και Τριαντόπουλος ούτε μία!

Ειδήσεις
24/05/2026 - 14:11

Πανελλαδικές εξετάσεις 2026: Δωρεάν γραμμή 1550 για ψυχολογική υποστήριξη των υποψηφίων

Πολιτική
24/05/2026 - 13:54

Τσουκαλάς: H χώρα μπορεί να χάσει κονδύλια για βρεφονηπιακούς σταθμούς και κοινωνικές δομές

Τεχνολογία
24/05/2026 - 13:32

Εκτεταμένη ρομποτοποίηση σε παραγωγή και καθημερινότητα τα προσεχή δέκα χρόνια

Πολιτική
24/05/2026 - 12:59

«Μανιφέστο» Ανδρουλάκη για την πολιτική αλλαγή: «Μαζί βάζουμε τέλος στον κατήφορο»

Ακίνητα
24/05/2026 - 12:34

Αντίδραση ΠΟΜΙΔΑ για τον «ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΝΦΙΑ» και το 27ετές Ενοικιοστάσιο στα ακίνητα

Πολιτική
24/05/2026 - 11:08

ΠΑΣΟΚ: Ο Μητσοτάκης «θυμώνει» με την ακρίβεια, αλλά δεν κάνει τίποτα

Χρηματιστήρια
24/05/2026 - 10:54

Οι μετοχές κάνουν πάρτι σαν να είναι το 1999, ενώ οι Αμερικανοί δεν έχουν υπάρξει ποτέ τόσο απαισιόδοξοι

Το σκίτσο του ΚΥΡ
24/05/2026 - 10:43

Κρατικά μυστικά

Πολιτική
24/05/2026 - 10:05

Μητσοτάκης: Παράταση του «Σπίτι μου ΙΙ» μέχρι τον Αύγουστο

Πολιτική
24/05/2026 - 09:54

Κόμμα Τσίπρα: Μπλε για την πατρίδα, κόκκινο για τους αγώνες

Ειδήσεις
24/05/2026 - 09:47

Τουρκικές αντιδράσεις για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου

Ειδήσεις
24/05/2026 - 00:04

Τραμπ: Στο τελικό στάδιο η συμφωνία με το Ιράν - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν

Υγεία
23/05/2026 - 22:00

Τι είναι το Mental Load και γιατί κουράζει περισσότερο απ’ όσο φαίνεται

Ναυτιλία
23/05/2026 - 22:00

Επιστρέφει ο Πήτερ Γεωργιόπουλος στα VLCC με επένδυση έως $1,25 δισ.

Ναυτιλία
23/05/2026 - 21:54

Ισραηλινή αντιπροσωπεία στον ΟΛΠ με φόντο λιμάνια, ναυπηγεία και IMEC

Ειδήσεις
23/05/2026 - 21:00

Απαγόρευση εισόδου σε γαλλικό έδαφος στον Ισραηλινό υπουργό Μπεν-Γκβιρ

Ειδήσεις
23/05/2026 - 20:03

Ο Τραμπ αντιμέτωπος με τον κίνδυνο στρατηγικής ήττας στον πόλεμο με το Ιράν

Πολιτική
23/05/2026 - 19:30

Γεωργιάδης: Περιφερειακή ανάπτυξη χωρίς υγεία δεν υφίσταται

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:50

Ρεπουμπλικανική «ανταρσία» κατά Τραμπ για το ταμείο των $1,8 δισ.

Ειδήσεις
23/05/2026 - 18:06

FT: Προς δίμηνη παράταση εκεχειρίας ΗΠΑ και Ιράν – Διαπραγματεύσεις για τα πυρηνικά

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ