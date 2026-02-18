Celestyal: Ανακοινώνει την καμπάνια «Μεγάλες Καλοκαιρινές Προσφορές» με εκπτώσεις έως και 50%
13:04 - 18 Φεβ 2026

Η Celestyal ανακοίνωσε τη νέα της καμπάνια «Μεγάλες Καλοκαιρινές Προσφορές», η οποία ισχύει για 100 κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο το 2026 και το 2027.

Η προσφορά ισχύει για 63 κρουαζιέρες στη Μεσόγειο και τα ελληνικά νησιά και 37 κρουαζιέρες στον Αραβικό Κόλπο, με αναχωρήσεις από τον Φεβρουάριο του 2026 έως τον Νοέμβριο του 2027.

Οι αναχωρήσεις από τη Μεσόγειο περιλαμβάνουν τις κρουαζιέρες τριών και τεσσάρων διανυκτερεύσεων «Εμβληματικά Ελληνικά Νησιά», τις κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων «Ειδυλλιακή Ελλάδα» και «Πανόραμα Ελλάδας, Ιταλίας και Κροατίας» και τις κρουαζιέρες 14 διανυκτερεύσεων «Εικόνες Μεσογείου», όλες με αφετηρία και επιστροφή την Αθήνα. Διατίθενται επίσης οι νέες κρουαζιέρες επανατοποθέτησης από την Αθήνα προς τη Τζέντα. Οι τιμές ξεκινούν από €429 ανά άτομο για τις κρουαζιέρες τριών διανυκτερεύσεων και €799 ανά άτομο για τις κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων.

Στον Αραβικό Κόλπο περιλαμβάνονται η κρουαζιέρα 7 διανυκτερεύσεων «Ημέρες Ερήμου», με αφετηρία και επιστροφή το Ντουμπάι ή τη Ντόχα και διανυκτέρευση στο Ντουμπάι, καθώς και κρουαζιέρες τριών, τεσσάρων και επτά διανυκτερεύσεων «Εικόνες Αραβίας», με αφετηρία και επιστροφή το Άμπου Ντάμπι. Οι τιμές ξεκινούν από €309 ανά άτομο για τις κρουαζιέρες τριών διανυκτερεύσεων και €639 ανά άτομο για τις κρουαζιέρες επτά διανυκτερεύσεων.

Ο Lee Haslett, Εμπορικός Διευθυντής της Celestyal, δήλωσε: «Η καμπάνια μας «Μεγάλες Καλοκαιρινές Προσφορές» συνδυάζει όλα όσα η Celestyal κάνει καλύτερα: premium casual κρουαζιέρες με καθηλωτικές εμπειρίες στον προορισμό και εξαιρετική αξία. Οι επιβάτες μπορούν να εξερευνήσουν τόσο εμβληματικούς όσο και ανερχόμενους προορισμούς σε όλη τη Μεσόγειο και τον Αραβικό Κόλπο, με συναρπαστικές κρουαζιέρες, μεγαλύτερες διαμονές και ουσιαστικές εμπειρίες στην ξηρά, όλα σε ένα απλό, οικονομικό πακέτο».

Στις τιμές περιλαμβάνονται όλα τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια του πλοίου, τα αναψυκτικά με τα γεύματα στα κυρίως εστιατόρια, βασικό WiFi, τα λιμενικά τέλη και τα φιλοδωρήματα.

