Κατηγορηματικός ο Πεσκόφ: Ούτε η Ρωσία, ούτε η Κίνα έχουν προβεί σε μυστικές πυρηνικές δοκιμές
Ειδήσεις
12:49 - 18 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Το Κρεμλίνο ξεκαθάρισε ότι ούτε η Ρωσία ούτε η Κίνα έχουν προχωρήσει σε μυστικές πυρηνικές δοκιμές, επισημαίνοντας ότι το Πεκίνο έχει ήδη διαψεύσει τις σχετικές κατηγορίες που διατυπώθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Νωρίτερα μέσα στο μήνα, η Ουάσιγκτον υποστήριξε πως η Κίνα πραγματοποίησε κρυφή πυρηνική δοκιμή το 2020, ενώ παράλληλα κάλεσε σε διαμόρφωση μιας νέας, διευρυμένης συμφωνίας για τον έλεγχο των εξοπλισμών, στην οποία θα συμμετέχουν τόσο η Κίνα, όσο και η Ρωσία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ανέφερε ότι έχουν διατυπωθεί επανειλημμένα ισχυρισμοί περί συγκεκριμένων δοκιμών, που αφορούν τη Ρωσική Ομοσπονδία και την Κίνα. Ωστόσο, τόνισε κατηγορηματικά πως καμία από τις δύο χώρες δεν έχει προβεί σε πυρηνικές δοκιμές. Πρόσθεσε επίσης ότι οι κατηγορίες αυτές έχουν απορριφθεί ρητά και από επίσημο εκπρόσωπο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας.

Την ίδια στιγμή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιδιώκει την έναρξη τριμερών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον, Μόσχας και Πεκίνου για μια νέα συμφωνία που θα διαδεχθεί τη New START, την τελευταία διμερή συνθήκη ΗΠΑ–Ρωσίας για τον περιορισμό των πυρηνικών όπλων, η οποία έληξε στις 5 Φεβρουαρίου.

