Seanergy: Κύκλος εργασιών $158 εκατ. και καθαρά κέρδη $21,2 εκατ. το 2025

Η Seanergy Maritime Holdings Corp. ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο και το σύνολο του 2025, καταγράφοντας πέμπτο συνεχόμενο έτος κερδοφορίας και διανομή μερίσματος προς τους μετόχους.

Κατά το 2025, ο καθαρός κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 158,1 εκατ. δολάρια έναντι 167,5 εκατ. δολαρίων το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 21,2 εκατ. δολάρια και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε 26,7 εκατ. δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 81,7 εκατ. δολάρια, με τον μέσο ημερήσιο ναύλο (TCE) του στόλου να ανέρχεται σε 20.937 δολάρια.

Στο τέταρτο τρίμηνο του έτους, η εταιρεία κατέγραψε καθαρό κύκλο εργασιών 49,4 εκατ. δολάρια, καθαρά κέρδη 12,5 εκατ. δολάρια και προσαρμοσμένο EBITDA 28,9 εκατ. δολάρια, με μέσο ημερήσιο ναύλο 26.614 δολάρια.

Η Seanergy ανακοίνωσε μέρισμα 0,20 δολάρια ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο, ανεβάζοντας το συνολικό μέρισμα του 2025 σε 0,43 δολάρια ανά μετοχή. Οι συνολικές επιστροφές προς τους μετόχους ανέρχονται σε περίπου 2,64 δολάρια ανά μετοχή.

Στο επίπεδο επενδύσεων, η εταιρεία προχώρησε σε ενίσχυση του ναυπηγικού της προγράμματος με τρία νεότευκτα πλοία τύπου Capesize και Newcastlemax συνολικής αξίας 226 εκατ. δολαρίων, με παραδόσεις το 2027 και το 2028. Παράλληλα, συμφωνήθηκε η πώληση του πλοίου Dukeship μέσω 18μηνης σύμβασης bareboat charter με υποχρέωση αγοράς, ενώ ολοκληρώθηκαν αναχρηματοδοτήσεις ύψους 123 εκατ. δολαρίων που ενίσχυσαν τη ρευστότητα.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας ανέρχονταν σε 62,7 εκατ. δολάρια, τα ίδια κεφάλαια σε 281,4 εκατ. δολάρια και οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε 290,2 εκατ. δολάρια, ενώ η λογιστική αξία του στόλου διαμορφώθηκε σε 506,7 εκατ. δολάρια.

Ο στόλος της Seanergy αποτελείται από 19 πλοία τύπου Capesize και Newcastlemax συνολικής μεταφορικής ικανότητας περίπου 3,45 εκατ. dwt και μέσης ηλικίας 14,6 ετών. Με την παράδοση των τριών νεότευκτων πλοίων, ο στόλος αναμένεται να αυξηθεί σε 22 πλοία συνολικής χωρητικότητας άνω των 4 εκατ. dwt.