Ινστιτούτο ifo: Βελτίωση στην εύρεση εξειδικευμένων εργαζομένων στη Γερμανία

Το πρόβλημα της εύρεσης εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού έχει κάπως μειωθεί για τις εταιρείες στη Γερμανία, όπως καταλήγει η τελευταία Επιχειρηματική Έρευνα του ifo. Σύμφωνα με την έρευνα, το 22,7% των εταιρειών έχουν έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, από 25,8% τον Οκτώβριο, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε ετών. «Η ασθενής οικονομική ανάπτυξη συνεχίζει να παίζει ρόλο», λέει ο ερευνητής του ifo, Klaus Wohlrabe. «Ταυτόχρονα, η τεχνολογική αλλαγή, ιδίως η τεχνητή νοημοσύνη, μεταβάλλει ολοένα και περισσότερο την αγορά εργασίας».

Η έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μειώθηκε ιδιαίτερα απότομα στον τομέα των μεταφορών και της εφοδιαστικής, όπου το μερίδιο των εταιρειών που επηρεάστηκαν μειώθηκε από 42,7% σε 30,6%. Συνολικά, περίπου ένας στους τέσσερις παρόχους υπηρεσιών παραπονέθηκε για έλλειψη προσωπικού. Οι νομικοί και φορολογικοί σύμβουλοι (58,4%) και τα γραφεία προσωρινής απασχόλησης (56,6%) συνεχίζουν να υποφέρουν ιδιαίτερα συχνά από την έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Στη βιομηχανία, το 16,6% των εταιρειών αναφέρουν έλλειψη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού, μισή ποσοστιαία μονάδα λιγότερο από ό,τι τον Οκτώβριο. Στον αυτοκινητοβιομηχανικό τομέα και μεταξύ των κατασκευαστών ηλεκτρικού εξοπλισμού, το ποσοστό είναι λίγο κάτω από 10%. Στη μηχανολογία, είναι περίπου 19%.

Η κατάσταση έχει επίσης βελτιωθεί κάπως στο εμπόριο: Περίπου το 18% των εταιρειών αναφέρουν δυσκολίες στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας με εξειδικευμένο προσωπικό (λιανικό εμπόριο: 21,6%, χονδρικό εμπόριο: 16,2%). Στον κατασκευαστικό κλάδο, ωστόσο, το ποσοστό των εταιρειών που επηρεάζονται παραμένει υψηλό στο 30,4%.

«Η μείωση δεν πρέπει να επισκιάζει το γεγονός ότι οι διαρθρωτικές προκλήσεις παραμένουν», λέει ο Klaus Wohlrabe. «Η γήρανση του πληθυσμού έρχεται αντιμέτωπη με βαθιές τεχνολογικές αλλαγές, οι οποίες θα μετατοπίσουν περαιτέρω τη ζήτηση για ορισμένα προσόντα».