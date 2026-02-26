Υπεγράφη η συμφωνία ONEX - Hanwha στις ΗΠΑ: Οι δηλώσεις Γεραπετρίτη, Γκιλφόιλ, Ξενοκώστα

Παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη και του υφυπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικλ Ρήγα, υπεγράφη στις ΗΠΑ η συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της ONEX Shipyards & Technologies και του ομίλου Hanwha Power Systems.

Ο κ. Γεραπετρίτης χαρακτήρισε «ορόσημο» τη συμφωνία, που όπως πρόσθεσε ανοίγει μία νέα εποχή τριμερούς σύγκλισης μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και Νότιας Κορέας.

«Η νέα αυτή δυναμική αντιπροσωπεύει το επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο ελληνικές, κορεατικές και αμερικανικές επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προωθήσουν την παγκόσμια καινοτομία και να συμβάλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σταθερότητα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ανέφερε ότι η σύμπραξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των προσπαθειών ενίσχυσης του Κάθετου Ενεργειακού Διαδρόμου και της σταδιακής απεξάρτησης της Ευρώπης από το ρωσικό φυσικό αέριο.

Τη συμφωνία χαιρέτισε και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών έχει διευρυνθεί τα τελευταία χρόνια, ενώ αναφέρθηκε στη χρηματοδοτική στήριξη ύψους 125 εκατ. δολαρίων της DFC για την ιδιωτικοποίηση και αναβάθμιση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Σύμφωνα με την ίδια, το ναυπηγείο υποστηρίζει ήδη εργασίες συντήρησης σε πλοία LNG που μεταφέρουν αμερικανική ενέργεια στην περιοχή», είπε και πρόσθεσε:

«Ελλάδα και ΗΠΑ έχουμε σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ενεργειακή συνεργασία, αλλά οι προσπάθειές μας δεν περιορίζονται σε έναν μόνο τομέα. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε κάθε πτυχή της οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ-Ελλάδας, καθιστώντας τις χώρες μας ισχυρότερες, πιο ανθεκτικές και πιο ανταγωνιστικές. Δεσμευόμαστε για ένα ανοιχτό και προβλέψιμο επενδυτικό περιβάλλον που ενισχύει το διεθνές εμπόριο και προστατεύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Παράλληλα, επενδύουμε σε υποδομές που θα προστατεύσουν την Αμερική και τους συμμάχους της από όσους εργαλειοποιούν την ενέργεια, τη ναυτιλία και το εμπόριο για γεωπολιτικούς σκοπούς».

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ONEX Πάνος Ξενοκώστας ανέφερε ότι η υπογραφή αποτελεί συνέχεια μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2020, επισημαίνοντας τον ρόλο της αμερικανικής κυβέρνησης και της DFC στην αναβίωση των Ναυπηγείων Ελευσίνας. Όπως είπε, από μια περίοδο κατά την οποία δεν υπήρχε παραγωγική δραστηριότητα και οι εργαζόμενοι παρέμεναν απλήρωτοι, το ναυπηγείο μετατράπηκε σε ενεργό βιομηχανικό κόμβο με διεθνείς προοπτικές.