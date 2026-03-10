Ξενοκώστας (ΕΕΝ): H νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική ενισχύει τον ρόλο της ναυπηγικής βιομηχανίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε τη νέα Στρατηγική για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία (Industrial Maritime Strategy), ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής που επανατοποθετεί τη ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής βιομηχανικής στρατηγικής.

Η στρατηγική στοχεύει στην ενίσχυση της βιομηχανικής κυριαρχίας, της στρατηγικής αυτονομίας και της οικονομικής ασφάλειας της Ευρώπης, διασφαλίζοντας ότι κρίσιμες παραγωγικές δυνατότητες παραμένουν εντός της ευρωπαϊκής βιομηχανικής βάσης. Παράλληλα, προωθεί την τεχνολογική υπεροχή της ευρωπαϊκής ναυπηγικής σε τομείς υψηλής εξειδίκευσης.

Η νέα ευρωπαϊκή πολιτική καλύπτει ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της ναυπηγικής δραστηριότητας – από τη ναυπήγηση πλοίων και τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας έως τις υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης – και συνδέεται άμεσα με τη μετάβαση της ναυτιλίας σε καθαρότερες και ψηφιακές τεχνολογίες.

Στην πράξη, η στρατηγική περιλαμβάνει:

Στήριξη του ψηφιακού και κυκλικού μετασχηματισμού των ευρωπαϊκών ναυπηγείων, ώστε να διατηρήσουν την παγκόσμια πρωτοπορία στην κατασκευή σύνθετων και τεχνολογικά προηγμένων πλοίων.

Δημιουργία της EU Industrial Maritime Value Chains Alliance, με στόχο την ενίσχυση της βιομηχανικής κυριαρχίας της Ευρώπης σε κρίσιμες τεχνολογίες και νέες αγορές.

Αξιοποίηση της δημόσιας ζήτησης και των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής ναυπηγικής παραγωγής και της καινοτομίας “Made in EU”.

Διασφάλιση δίκαιων συνθηκών ανταγωνισμού με τρίτες χώρες, προκειμένου να προστατευθεί η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία από στρεβλώσεις της διεθνούς αγοράς.

Ενίσχυση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διαμόρφωση των διεθνών ναυτιλιακών κανόνων, ώστε να εξασφαλίζεται ισότιμο πεδίο ανταγωνισμού για την ευρωπαϊκή ναυτιλία.

Κινητοποίηση ευρωπαϊκών, εθνικών και ιδιωτικών κεφαλαίων για επενδύσεις σε απανθρακοποίηση στόλων, τεχνολογική καινοτομία και αμυντικές δυνατότητες.

Στοχευμένη στήριξη της ναυπηγικής αμυντικών και διπλής χρήσης πλοίων, με στόχο την προστασία κρίσιμων υποδομών και θαλάσσιων εφοδιαστικών αλυσίδων.

Η στρατηγική φιλοδοξεί να δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις, μικρομεσαίες εταιρείες και τεχνολογικούς παρόχους, ενισχύοντας ταυτόχρονα την απασχόληση σε ναυπηγεία και ναυτιλιακά βιομηχανικά clusters σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Στρατηγική για τη Ναυτιλιακή Βιομηχανία υιοθετήθηκε παράλληλα με τη νέα Στρατηγική για τα Λιμάνια της ΕΕ (EU Ports Strategy), δημιουργώντας ένα ενιαίο πλαίσιο πολιτικών για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής, ανθεκτικής και βιώσιμης ευρωπαϊκής θαλάσσιας οικονομίας.

Δήλωση Προέδρου της Ε.Ε.Ν. Πάνου Ξενοκώστα

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Ναυπηγείων, Πάνος Ξενοκώστας, δήλωσε:

«Η νέα Ευρωπαϊκή Βιομηχανική Ναυτιλιακή Στρατηγική αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επανατοποθέτηση της ναυπηγικής βιομηχανίας στον πυρήνα της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής. Παράλληλα, αποτελεί δικαίωση των προσπαθειών όλων εμάς στην Ελλάδα, που από το 2019 δουλέψαμε σκληρά για την αναγέννηση των ελληνικών ναυπηγείων. Αποτελεί δικαίωση για όσους πιστέψαμε στον πρωταγωνιστικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν, τόσο στην ελληνική οικονομία όσο και στην περιφερειακή ασφάλεια, τον εφοδιασμό, την ενεργειακή αναβάθμιση και ανεξαρτησία.

Σε ένα περιβάλλον έντονου διεθνούς ανταγωνισμού, η Ευρώπη αναγνωρίζει ότι η ναυπηγική, η ναυπηγοεπισκευή και η θαλάσσια βιομηχανία συνολικά, αποτελούν κρίσιμους πυλώνες για την οικονομική ασφάλεια, την τεχνολογική πρόοδο και την προστασία των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Για την Ελλάδα, μια χώρα με βαθιά ναυτική παράδοση και ισχυρή παρουσία στη διεθνή ναυτιλία, η στρατηγική αυτή δημιουργεί νέες προοπτικές για την περαιτέρω ενίσχυση της εγχώριας ναυπηγικής βιομηχανίας, την ανάπτυξη ενός βιομηχανικού και τεχνολογικού κόμβου αιχμής και φυσικά, τη δημιουργία βιώσιμων και ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Οι ευρωπαϊκές πολιτικές και τα χρηματοδοτικά εργαλεία μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών ναυπηγείων και στην ενίσχυση της ηγετικής συμμετοχής τους στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Για να γίνει αυτό πρέπει αξιοποιηθούν στην καταπολέμηση του αθέμιτου ανταγωνισμού από τρίτες χώρες και ταυτόχρονα στην αντιμετώπιση φαινομένων άνισης μεταχείρισης εντός και εκτός της ΕΕ. Η χώρα διαθέτει τις απαραίτητες ναυπηγικές και βιομηχανικές υποδομές, καθώς και την απαιτούμενη τεχνογνωσία, μαζί με έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό. Οφείλουμε, ωστόσο, να επικαιροποιήσουμε άμεσα το εγχώριο θεσμικό και νομοθετικό πλαίσιο, ώστε τα ελληνικά ναυπηγεία να πρωταγωνιστήσουν στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική.

Μια τέτοια εξέλιξη θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στο εγχώριο ναυπηγικό οικοσύστημα, στον Έλληνα εργαζόμενο, την οικονομία και τη διεθνή διπλωματική παρουσία της χώρας.

Η Ελλάδα έχει σήμερα την ιστορική ευκαιρία να ηγηθεί ξανά σε έναν κλάδο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη διαδρομή της, από τις απαρχές της αρχαίας ελληνικής δημοκρατίας μέχρι τη σύγχρονη ιστορία του έθνους μας».