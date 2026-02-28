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Άλλαξαν πίστα οι ναύλοι των VLCC ελέω κρίσης ΗΠΑ-Ιράν
Ναυτιλία
09:26 - 28 Φεβ 2026

Άλλαξαν πίστα οι ναύλοι των VLCC ελέω κρίσης ΗΠΑ-Ιράν

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Στα δυσθεώρητα επίπεδα άνω των 200.000 δολαρίων εκτοξεύτηκαν οι ναύλοι των δεξαμενόπλοιων VLCC, διαμορφώνοντας συνθήκες υπερκερδοφορίας για όσους διαθέτουν διαθέσιμη χωρητικότητα στη spot αγορά, στην σκιά της κρίσης ΗΠΑ-Ιραν.  

Τα μέχρι στιγμής fixtures δείχνουν ότι οι ελληνικές εταιρείες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Το 2023-built Maran Dione, συμφερόντων του ομίλου Αγγελικούση (Maran Tankers), φέρεται να ναυλώθηκε από την Bahri Oil Transportation στα 199.000 δολάρια ημερησίως. Πρόκειται για έναν από τους ισχυρότερους ελληνικούς ομίλους VLCC, με σημαντική παρουσία σε σύγχρονο τονάζ.

Παράλληλα, η DHT Holdings, εταιρεία εισηγμένη στη Νέα Υόρκη με ισχυρή ελληνική διοικητική παρουσία και διαχρονική σύνδεση με τον ελληνικό εφοπλιστικό χώρο, έκλεισε το 2015-built DHT Jaguar στα 208.000 δολάρια ημερησίως με τη Bahri, ενώ προχώρησε και σε one-year time charter για το DHT Redwood στα 105.000 δολάρια ημερησίως.

Επίσης το Red Nova της Zodiac Maritime ναυλώθηκε στα 214.000 δολάρια ημερησίως από την Petrobras, δείχνοντας ότι η άνοδος αφορά συνολικά την αγορά.

Ωστόσο, η έκθεση των Ελλήνων στον κλάδο VLCC είναι τέτοια που, αναλογικά, αποκομίζουν σημαντικό μερίδιο από την άνοδο.

Η εικόνα γίνεται πιο σαφής αν ληφθεί υπόψη η δομή της αγοράς. Σύμφωνα με τη Maritime Strategies International, η συγκέντρωση χωρητικότητας –με τη Sinokor να εκτιμάται ότι ελέγχει περίπου το 24% του spot trading στόλου– σε συνδυασμό με το ποσοστό πλοίων υπό κυρώσεις ή ενταγμένων στον «σκιώδη στόλο», περιορίζει την πραγματικά διαθέσιμη προσφορά.

Σε ένα τέτοιο περιβάλλον, όσοι διαθέτουν σύγχρονα, «καθαρά» και εμπορικά αποδεκτά VLCC, κατηγορία όπου οι Έλληνες έχουν ισχυρή παρουσία, αποκτούν διαπραγματευτικό πλεονέκτημα.

Η γεωπολιτική ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ λειτουργεί ως επιταχυντής. Η Breakwave Advisors σημειώνει ότι δεν υπάρχει δομική μεταβολή στα θεμελιώδη μεγέθη που να δικαιολογεί από μόνη της την ένταση της ανόδου με αποτέλεσμα ο βασικός μοχλός είναι ο γεωπολιτικός κίνδυνος και η προληπτική εξασφάλιση χωρητικότητας από τους ναυλωτές.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι η διάρκεια. Αν η ένταση ΗΠΑ–Ιράν αποκλιμακωθεί, οι ναύλοι μπορεί να διορθώσουν απότομα. Αν όμως η αβεβαιότητα παραμείνει, οι ταμειακές ροές των επόμενων μηνών θα ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση των ισχυρών παικτών και σε αυτή την κατηγορία οι Έλληνες βρίσκονται, αντικειμενικά, ψηλά.

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