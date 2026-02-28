Σε επιφυλακή το ελληνικό λιμενικό για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ

Ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, στον Περσικό Κόλπο και στην ευρύτερη περιοχή έχουν αναδυθεί μετά την επίθεση του Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ κατά του Ιράν τα ξημερώματα του Σαββάτου (28/2) και της κλιμάκωσης σε όλη τη Μέση Ανατολή.

Οι πολεμικές επιχειρήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των θαλάσσιων μεταφορών στον Περσικό Κόλπο, στα Στενά του Ορμούζ, στον Κόλπο του Ομάν και στη Βόρεια Αραβική Θάλασσα.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το Κέντρο Επιχειρήσεων (ΚΕ.ΠΙΧ.) του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής επικοινώνησε με τις εταιρείες όλων των ελληνικών πλοίων που βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι δεν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα και να τους παρασχεθούν σχετικές οδηγίες.

Παράλληλα, ενημερώθηκε η ναυτιλιακή κοινότητα για τις εξελίξεις και απεστάλησαν αναλυτικές συστάσεις για την ασφαλή ναυσιπλοΐα των ελληνικών πλοίων στην ευρύτερη περιοχή.

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν ότι ο Θάλαμος Επιχειρήσεων παρακολουθεί διαρκώς την κατάσταση και διατηρεί τακτική επικοινωνία με τα πλοία υπό ελληνική σημαία.