Τύμπανα πολέμου και στις αγορές: «Βυθίζεται» το Bitcoin με απώλειες 6%

Οι πρώτες επιπτώσεις στις αγορές από την αποσταθεροποίηση στη Μέση Ανατολή δεν άργησαν να φανούν.

Η αγορά crypto στέλνει τα πρώτα ενδεικτικά σήματα, καθώς μετά την επίθεση στο Ιράν, οι τιμές άρχισαν τη «βουτιά».

Γύρω στις 12:00 (ώρα Ελλάδος), το Bitcoin «παίζει» στα 63.700 δολάρια με απώλειες κοντά στο 6% και την κεφαλαιοποίησή του να διαμορφώνεται στα 1,26 τρισ. δολάρια.

Εν τω μεταξύ, το Ethereum κινείται στα 1.857 δολάρια με απώλειες 7,71%, το XRP χάνει σχεδόν 9% στο 1,28 δολάριο, το Solana «παίζει» στα 78,53 δολάρια με -9,09% και το ΒΝΒ υποχωρεί κατά 5,16% στα 592,47 δολάρια.

Το Dοgecoin χάνει 9,22% στο 0,08850 δολάριο και το Cardano υποχωρεί κατά 10,18% στο 0,2612 δολάριο, ενώ το Monero χάνει 4,90% στα 335,61 δολάρια.

Οι τιμές του πετρελαίου είχαν ήδη κινηθεί ανοδικά την Παρασκευή, καθώς οι αγορές προεξοφλούσαν το ενδεχόμενο πλήγματος, μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι το «παράθυρο» διπλωματίας με το Ιράν κλείνει.

Την ίδια ημέρα, ο S&P 500, ο Nasdaq και ο Dow Jones σημείωσαν απώλειες, εν μέσω και αιφνιδιαστικής ανόδου του δείκτη τιμών παραγωγού.

Το βλέμμα στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς πετρελαίου παγκοσμίως και ελέγχει κρίσιμα «σημεία πνιγμού», όπως τα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον Περσικό Κόλπο με τον Κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα.

Σε ανάρτησή του, ο Τραμπ δεν διευκρίνισε τη διάρκεια των επιθέσεων, ωστόσο αμερικανικές πηγές έκαναν λόγο για επιχείρηση «πολλών ημερών».

Επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ είχαν προειδοποιήσει την Τεχεράνη να μην επανεκκινήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα και υποστήριξε ότι η Ουάσιγκτον επιδίωξε «επανειλημμένα συμφωνία».

«Θα καταστρέψουμε τους πυραύλους τους και θα ισοπεδώσουμε τη βιομηχανία πυραύλων τους. Θα αφανίσουμε το ναυτικό τους», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το καθεστώς αυτό δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο». Παράλληλα, απευθυνόμενος στους Ιρανούς πολίτες, τους κάλεσε να «αρπάξουν τον έλεγχο της μοίρας τους», προειδοποιώντας ότι «βόμβες θα πέφτουν παντού».