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Ναυτιλία
15:07 - 02 Μαρ 2026

Στενά του Ορμούζ: Νέες επιθέσεις σε πλοία - Οι ναυτιλιακές αλλάζουν στρατηγική

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η κατάσταση ασφάλειας στα Στενά του Ορμούζ επιδεινώθηκε αισθητά τις τελευταίες 48 ώρες, μετά την αναφορά τριών νέων περιστατικών που αφορούν εμπορικά πλοία, οδηγώντας τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα σε άμεση αλλαγή στάσης. Οι μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και δεξαμενόπλοιων εγκαταλείπουν πλέον τη στρατηγική της «προσεκτικής διέλευσης» και περνούν σε καθεστώς ενεργής αποφυγής της περιοχής, γεγονός που δημιουργεί συνθήκες έμμεσης διακοπής της ναυσιπλοΐας σε έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους παγκοσμίως.

Τρία νέα περιστατικά μέσα σε μία ημέρα

Σύμφωνα με προειδοποιήσεις ναυτικής ασφάλειας και πληροφορίες από πηγές της αγοράς, την 1η Μαρτίου καταγράφηκαν τρία ξεχωριστά περιστατικά με εμπορικά πλοία στον ευρύτερο χώρο του Κόλπου.

Το δεξαμενόπλοιο MKD VYOM, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ (IMO 9284386), επλήγη από άγνωστο βλήμα βόρεια του Μουσκάτ στο Ομάν. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Λίγες ώρες αργότερα, το HERCULES STAR, με σημαία Γιβραλτάρ (IMO 9916135), δέχθηκε επίσης πλήγμα περίπου 17 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Mina Saqr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η φωτιά που ξέσπασε κατασβέστηκε και το πλοίο συνέχισε την πορεία του.

Το τρίτο περιστατικό αφορούσε το OCEAN ELECTRA, υπό σημαία Λιβερίας (IMO 9402782), δυτικά της Sharjah, όπου άγνωστο βλήμα εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση από το πλοίο, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές αλλά με έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τα περιστατικά επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση του κινδύνου στην περιοχή, ακόμη και χωρίς επίσημη ανακοίνωση αποκλεισμού ή στρατιωτικής απαγόρευσης διέλευσης.

Παρέμβαση IMO και προειδοποίηση για παραπληροφόρηση

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, καταδίκασε τις επιθέσεις χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες» και απηύθυνε έκκληση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αποφυγής των πληγεισών περιοχών όπου αυτό είναι εφικτό και στη χρήση αποκλειστικά αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, καθώς –όπως επισημάνθηκε– σε περιβάλλον σύγκρουσης αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος παραπληροφόρησης που μπορεί να επηρεάσει επιχειρησιακές αποφάσεις.

De facto διακοπή

Παρότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν τυπικά ανοικτά, τα δεδομένα ναυτιλιακής κυκλοφορίας δείχνουν ήδη αισθητή μείωση διελεύσεων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

  • αυξημένο πολεμικό κίνδυνο,

  • ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης,

  • λειτουργικές δυσκολίες σε λιμένες της περιοχής,

  • αυστηρότερους όρους ασφάλισης και υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου.

Στην πράξη, η αγορά αντιμετωπίζει μια «λειτουργική διακοπή» χωρίς επίσημη ανακοίνωση αποκλεισμού — μια κατάσταση που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως de facto disruption της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι ναυτιλιακές αλλάζουν στρατηγική

Οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων αντέδρασαν σχεδόν ταυτόχρονα, υιοθετώντας μέτρα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραία.

  • Hapag-Lloyd ανακοίνωσε αναστολή διελεύσεων από τα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας για καθυστερήσεις και αναπροσαρμογές υπηρεσιών προς λιμάνια του Περσικού Κόλπου.

  • MSC έδωσε οδηγία σε όλα τα πλοία που βρίσκονται ή κατευθύνονται προς την περιοχή να κινηθούν σε προκαθορισμένες ασφαλείς ζώνες αναμονής μέχρι νεωτέρας.

  • CMA CGM προχώρησε σε σειρά μέτρων:

    • ενίσχυση προστασίας πλοίων που σχετίζονται με τον Κόλπο,

    • αναστολή διελεύσεων μέσω της Διώρυγας του Σουέζ,

    • αλλαγή δρομολογίων μέσω Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας,

    • επιβολή έκτακτης επιβάρυνσης σύγκρουσης (Emergency Conflict Surcharge – ECS) από 2 Μαρτίου 2026.

  • Maersk και άλλοι μεγάλοι μεταφορείς επανέρχονται στη δρομολόγηση μέσω Ακρωτηρίου Καλής Ελπίδας, εγκαταλείποντας τις δοκιμαστικές επιστροφές στην Ερυθρά Θάλασσα και το Σουέζ.

  • COSCO SHIPPING Lines έδωσε οδηγίες στα πλοία που ήδη βρίσκονται στον Κόλπο να ολοκληρώσουν τις λιμενικές εργασίες και να κατευθυνθούν σε ασφαλή αγκυροβόλια. Τα εισερχόμενα πλοία καλούνται να μειώσουν ταχύτητα ή να περιμένουν σε καθορισμένες περιοχές, ενώ εξετάζονται εναλλακτικές λύσεις εκφόρτωσης.

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