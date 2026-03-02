Στενά του Ορμούζ: Νέες επιθέσεις σε πλοία - Οι ναυτιλιακές αλλάζουν στρατηγική

Τρία νέα περιστατικά μέσα σε μία ημέρα

Σύμφωνα με προειδοποιήσεις ναυτικής ασφάλειας και πληροφορίες από πηγές της αγοράς, την 1η Μαρτίου καταγράφηκαν τρία ξεχωριστά περιστατικά με εμπορικά πλοία στον ευρύτερο χώρο του Κόλπου.

Το δεξαμενόπλοιο MKD VYOM, υπό σημαία Νήσων Μάρσαλ (IMO 9284386), επλήγη από άγνωστο βλήμα βόρεια του Μουσκάτ στο Ομάν. Από την πρόσκρουση προκλήθηκε πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο από το πλήρωμα χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Λίγες ώρες αργότερα, το HERCULES STAR, με σημαία Γιβραλτάρ (IMO 9916135), δέχθηκε επίσης πλήγμα περίπου 17 ναυτικά μίλια βορειοδυτικά της Mina Saqr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η φωτιά που ξέσπασε κατασβέστηκε και το πλοίο συνέχισε την πορεία του.

Το τρίτο περιστατικό αφορούσε το OCEAN ELECTRA, υπό σημαία Λιβερίας (IMO 9402782), δυτικά της Sharjah, όπου άγνωστο βλήμα εξερράγη σε πολύ κοντινή απόσταση από το πλοίο, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές αλλά με έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

Τα περιστατικά επιβεβαιώνουν την κλιμάκωση του κινδύνου στην περιοχή, ακόμη και χωρίς επίσημη ανακοίνωση αποκλεισμού ή στρατιωτικής απαγόρευσης διέλευσης.

Παρέμβαση IMO και προειδοποίηση για παραπληροφόρηση

Ο Γενικός Γραμματέας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO), Arsenio Dominguez, καταδίκασε τις επιθέσεις χαρακτηρίζοντάς τες «αδικαιολόγητες» και απηύθυνε έκκληση προς τις ναυτιλιακές εταιρείες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη αποφυγής των πληγεισών περιοχών όπου αυτό είναι εφικτό και στη χρήση αποκλειστικά αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης, καθώς –όπως επισημάνθηκε– σε περιβάλλον σύγκρουσης αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος παραπληροφόρησης που μπορεί να επηρεάσει επιχειρησιακές αποφάσεις.

De facto διακοπή

Παρότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν τυπικά ανοικτά, τα δεδομένα ναυτιλιακής κυκλοφορίας δείχνουν ήδη αισθητή μείωση διελεύσεων. Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται σε έναν συνδυασμό παραγόντων:

αυξημένο πολεμικό κίνδυνο,

ηλεκτρονικές παρεμβολές στα συστήματα πλοήγησης,

λειτουργικές δυσκολίες σε λιμένες της περιοχής,

αυστηρότερους όρους ασφάλισης και υψηλότερα ασφάλιστρα κινδύνου.

Στην πράξη, η αγορά αντιμετωπίζει μια «λειτουργική διακοπή» χωρίς επίσημη ανακοίνωση αποκλεισμού — μια κατάσταση που οι αναλυτές χαρακτηρίζουν ως de facto disruption της θαλάσσιας εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι ναυτιλιακές αλλάζουν στρατηγική

Οι μεγαλύτεροι παγκόσμιοι μεταφορείς εμπορευματοκιβωτίων αντέδρασαν σχεδόν ταυτόχρονα, υιοθετώντας μέτρα που μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν ακραία.