Μέση Ανατολή: Ανοικτά αλλά σε πλήρη επιφυλακή τα λιμάνια της περιοχής

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Η ναυτιλιακή δραστηριότητα στη Μέση Ανατολή λειτουργεί πλέον σε συνθήκες αυξημένης αβεβαιότητας, καθώς η αυξανόμενη ένταση στην περιοχή επηρεάζει τις αποφάσεις εταιρειών και πλοιοκτητών περισσότερο από οποιαδήποτε επίσημη κυβερνητική απαγόρευση.

Σύμφωνα με τα τελευταία επιβεβαιωμένα στοιχεία τοπικών επιχειρησιακών ομάδων, που έχει συλλέξει η Inchcape έως και σήμερα η κατάσταση στο συνολικό λιμενικό σύστημα της Μέσης Ανατολής ήταν η εξής :

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα

Τα λιμάνια των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς διαταραχές.

Το Jebel Ali , βασικός κόμβος μεταφόρτωσης της περιοχής, λειτουργεί κανονικά.

Τα λιμάνια Sharjah , Fujairah και Khor Fakkan παραμένουν πλήρως επιχειρησιακά χωρίς να έχουν εκδοθεί ναυτιλιακές προειδοποιήσεις.

Οι πετρελαϊκοί λιμένες Ruwais και Abu Dhabi λειτουργούν κανονικά, με επίπεδα ασφαλείας ISPS 2 και 1 αντίστοιχα.

Παρά τη σταθερότητα στα λιμάνια, ο εναέριος χώρος παραμένει κλειστός, περιορίζοντας τις αλλαγές πληρωμάτων μόνο σε μετακινήσεις μεταξύ πλοίων και ξενοδοχείων.

Κουβέιτ - Σαουδική Αραβία

Στο Κουβέιτ δεν έχουν εκδοθεί ειδοποιήσεις από τις λιμενικές αρχές και δεν έχουν αναφερθεί διακοπές λειτουργίας. Ωστόσο, τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με προορισμό το Shuaiba Port υποχρεούνται να εκτρέπονται στο Shuwaikh Port, υπό την προϋπόθεση ότι το βύθισμα δεν υπερβαίνει τα 9,6 μέτρα.

Στη Σαουδική Αραβία, όλες οι λιμενικές δραστηριότητες συνεχίζονται κανονικά. Περιστατικό ασφαλείας στο Ras Tanura περιορίστηκε χωρίς να επηρεαστεί η λειτουργία του λιμένα.

Ομάν

Η εικόνα στο Ομάν είναι πιο σύνθετη. Έχουν ανασταλεί μέχρι νεωτέρας οι δραστηριότητες:

Στο Asyad Dry Dock στο Duqm,

Στο terminal γενικού φορτίου στο λιμάνι Salalah.

Αντίθετα, παραμένουν ανοιχτά τα λιμάνια :

Muscat,

Mina Al Fahal,

Sohar,

Duqm,

container terminal Salalah,

Qalhat LNG,

Sur και OMIFCO terminal.

Μπαχρέιν - Κατάρ

Στο Μπαχρέιν καταγράφεται η σημαντικότερη επιχειρησιακή διακοπή στην περιοχή, καθώς έχουν ανασταλεί προσωρινά όλες οι λιμενικές κινήσεις και οι υπηρεσίες πλοήγησης (pilotage). Οι αλλαγές πληρωμάτων δεν είναι εφικτές λόγω κλειστού εναέριου χώρου.

Αντίθετα, στο Κατάρ η λειτουργία συνεχίζεται κανονικά, με οδηγία του Υπουργείου Μεταφορών για πλήρη διατήρηση της ροής εμπορευμάτων.

Ωστόσο, στο λιμάνι Mesaieed παρατηρείται σοβαρή υποβάθμιση σήματος GPS, γεγονός που καθιστά υποχρεωτική την πλοήγηση με πιλότο κατά τις νυχτερινές ώρες για όλα τα πλοία. Τα offshore terminals Al Shaheen και Halul Island λειτουργούν κανονικά.

Αίγυπτος - Διώρυγα Σουέζ

Η Διώρυγα του Σουέζ και όλα τα αιγυπτιακά λιμάνια λειτουργούν πλήρως χωρίς επιχειρησιακές επιπτώσεις. Το επίπεδο ασφαλείας παραμένει στο ISPS Level 1, ενώ ο εναέριος χώρος είναι ανοικτός, παρά την αναστολή πτήσεων της EgyptAir προς αρκετές χώρες του Κόλπου.

Η ομαλή λειτουργία του Σουέζ διατηρεί κρίσιμη σημασία για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς αποτελεί τη βασική εναλλακτική ροή εμπορίου σε περίοδο περιφερειακής έντασης.

Ιορδανία - Ιράκ - Πακιστάν

Η Ιορδανία παραμένει σταθερή χωρίς περιστατικά ασφαλείας. Το λιμάνι της Άκαμπα λειτουργεί κανονικά, ενώ ο εναέριος χώρος της χώρας παραμένει ανοικτός.

Στο Ιράκ δεν έχουν αναφερθεί ζημιές στο Umm Qasr, ενώ συνεχίζονται κανονικά οι εφοδιασμοί και οι αλλαγές πληρωμάτων, αν και με καθυστερήσεις στην έκδοση βίζας.

Τα λιμάνια του Πακιστάν λειτουργούν επίσης χωρίς περιορισμούς.

Κύπρος - Λίβανος - Ισραήλ

Στην Κύπρο δεν υπάρχουν ακυρώσεις λιμενικών δραστηριοτήτων, αν και οι ακυρώσεις πτήσεων επηρεάζουν τις αλλαγές πληρωμάτων.

Τα λιμάνια Βηρυτού και Τρίπολης στον Λίβανο καθώς βρίσκονται στην ζώνη των επιθέσεων του Ισραήλ δεν έχουν αναστείλει επίσημα την λειτουργία τους, αλλά ωστόσο τα μέτρα ασφαλείας είναι ιδιαίτερα αυξημένα.

Τα λιμάνια του Ισραήλ σήμερα παρέμειναν και αυτά ενεργά.