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Η Diana Shipping αύξησε την προσφορά για την Genco Shipping σε συνεργασία με τη Star Bulk Carriers
Ναυτιλία
20:04 - 06 Μαρ 2026

Η Diana Shipping αύξησε την προσφορά για την Genco Shipping σε συνεργασία με τη Star Bulk Carriers

Reporter.gr Newsroom
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Η Diana Shipping Inc. (NYSE: DSX) ανακοίνωσε ότι αύξησε την προσφορά της για την εξαγορά των υπόλοιπων μετοχών της Genco Shipping & Trading Limited (NYSE: GNK) στα 23,50 δολάρια ανά μετοχή, από την αρχική πρόταση των 20,60 δολαρίων που είχε υποβληθεί στις 24 Νοεμβρίου 2025.

Η αναθεωρημένη προσφορά αντιπροσωπεύει premium 31% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Genco στις 21 Νοεμβρίου 2025, την τελευταία ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την αρχική πρόταση της Diana. Η Diana κατέχει ήδη περίπου 14,8% των κοινών μετοχών της Genco.

Η αυξημένη προσφορά υποστηρίζεται από χρηματοδότηση ύψους 1,433 δισ. δολαρίων, πλήρως εξασφαλισμένη, η οποία οργανώθηκε από τις DNB Carnegie και Nordea, με συμμετοχή των DNB Bank, Nordea, BNP Paribas, Standard Chartered, Deutsche Bank και Danske Bank, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου. Σύμφωνα με ανάλυση της Investing.com, η Diana φαίνεται υποτιμημένη με βάση την εκτίμηση Fair Value, ενώ οι αναλυτές προβλέπουν ότι τα κέρδη ανά μετοχή θα αυξηθούν σε 0,57 δολάρια το οικονομικό έτος 2026, από 0,11 δολάρια τους τελευταίους δώδεκα μήνες.

Η Diana συνεργάζεται με την Star Bulk Carriers Corp. (NASDAQ: SBLK) για τη συναλλαγή. Η Star Bulk υπέγραψε οριστική συμφωνία για την εξαγορά 16 πλοίων της Genco έναντι 470,5 εκατ. δολαρίων σε μετρητά, μόλις ολοκληρωθεί η εξαγορά της Genco από τη Diana. Η δεσμευμένη χρηματοδότηση είναι πλήρως εγγυημένη και δεν εξαρτάται από την ολοκλήρωση της συναλλαγής με τη Star Bulk.

Σύμφωνα με τη Diana, το διοικητικό συμβούλιο της Genco απέρριψε την αρχική πρόταση χωρίς ουσιαστικό διάλογο. Η εταιρεία έχει προτείνει επίσης μια λίστα ανεξάρτητων υποψηφίων για το διοικητικό συμβούλιο της Genco στις επερχόμενες ετήσιες εκλογές.

Η Semiramis Paliou, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Diana, δήλωσε:
«Η αυξημένη προσφορά της Diana για την εξαγορά της Genco — που πλέον υποστηρίζεται από πλήρως εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από κορυφαίες τράπεζες και από οριστική συμφωνία με τη Star Bulk — αντανακλά τη συνεχιζόμενη πεποίθησή μας για τα οικονομικά και στρατηγικά οφέλη της συναλλαγής».

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