Στενά του Ορμούζ: Εκκενώνεται φορτηγό πλοίο μετά από πλήγμα από «άγνωστο βλήμα» - Ασφαλές το πλήρωμα

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εκκένωση φορτηγού πλοίου που επλήγη από «άγνωστο βλήμα» κοντά στα Στενά του Ορμούζ, προκαλώντας πυρκαγιά στο σκάφος, σύμφωνα με ανακοίνωση της βρετανικής υπηρεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας (UKMTO).

Όπως ανέφερε η UKMTO, το πλοίο ζήτησε βοήθεια ενώ βρισκόταν περίπου 11 ναυτικά μίλια βόρεια του Ομάν, με το πλήρωμα να εγκαταλείπει το σκάφος εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε μετά το πλήγμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 05:30 το πρωί, όταν το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων υπέστη ζημιές έπειτα από πρόσκρουση «άγνωστου βλήματος» στα ανοικτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε μικρή απόσταση από το στρατηγικής σημασίας πέρασμα των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, ο πλοίαρχος του πλοίου ανέφερε ότι το σκάφος υπέστη ζημιές, πιθανότατα από άγνωστο βλήμα.

Το συμβάν καταγράφηκε περίπου 25 ναυτικά μίλια (περίπου 46 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σε περιοχή πολύ κοντά στο στενό του Ορμούζ, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαύλους για τη διεθνή μεταφορά πετρελαίου.

Η UKMTO διευκρίνισε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Ο πλοίαρχος διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ η έκταση των ζημιών στο πλοίο εξακολουθεί να αξιολογείται.