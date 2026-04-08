ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Κικίλιας από λιμάνι Πειραιά: «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια» - Έκκληση για προσοχή στην πασχαλινή έξοδο
Ναυτιλία
13:15 - 08 Απρ 2026

Κικίλιας από λιμάνι Πειραιά: «Πάνω απ’ όλα η ασφάλεια» - Έκκληση για προσοχή στην πασχαλινή έξοδο

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Την καθιερωμένη επίσκεψη στο Λιμάνι του Πειραιά, στο πλαίσιο της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων του Πάσχα, πραγματοποίησε σήμερα ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

«Tο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, οι άντρες και γυναίκες του Λιμενικού Σώματος, είναι παντού στο μεγάλο λιμάνι του Πειραιά αλλά και σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Η ηγεσία του Λιμενικού Σώματος έχει φροντίσει, πρώτα από όλα, να είμαστε ασφαλείς και μετά όλα τα άλλα» υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Επειδή θα είναι γεμάτα τα λιμάνια μας σε όλη τη χώρα, παρακαλώ θερμά όλους να ακούνε τις οδηγίες του Λιμενικού Σώματος για την ασφάλειά και την εξυπηρέτησή τους, για να μπορέσουν να πάνε στα πανέμορφα νησιά μας, να περάσουν καλά όλοι οι συμπολίτες μας, αλλά προσέχοντας να ταξιδέψουμε με υπομονή και προσοχή. Θα εξυπηρετήσουμε όλο τον κόσμο και με τάξη θα γυρίσουμε πίσω, όπως πρέπει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κικίλιας επισήμανε πως ειδικά στις δύσκολες μέρες που ζούμε, με πολλές προκλήσεις και διεθνή γεγονότα τα οποία μας δοκιμάζουν, οι Έλληνες έχουν ανάγκη να ταξιδέψουν και να περάσουν τις Άγιες μέρες του Πάσχα με τις οικογένειές τους, προτρέποντας όλους να επιδείξουν λίγη παραπάνω υπευθυνότητα, προσοχή και αγάπη στον διπλανό τους. Όπως χαρακτηριστικά είπε: «Η οικογένειά μας και τα παραδοσιακά μας έθιμα στην Ελλάδα είναι κάτι ιερό για εμάς. Είναι αρκετά πιεσμένος ο κόσμος και πρέπει να τον βοηθήσουμε να περάσει καλά - κατά το δυνατόν - και να τον στηρίξουμε».

Στη συνέχεια, συνοδευόμενος από την ηγεσία του Λιμενικού Σώματος, διέσχισε το λιμάνι από την Πύλη Ε7 έως την Πύλη Ε1, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και να ανταλλάξει ευχές με επιβάτες και οδηγούς φορτηγών οχημάτων.

Τον κ. Κικίλια, συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, ο Αρχηγός του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, Αντιναύαρχος Λ.Σ. Χρήστος Κοντορουχάς, ο Α' Υπαρχηγός Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Αντιναύαρχος Λ.Σ. Φώτιος Κιάμος, ο Β' Υπαρχηγός Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ., Υποναύαρχος Λ.Σ. Ευστράτιος Δρακούλης, ο Λιμενάρχης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, Υποναύαρχος Λ.Σ. Άγγελος Γραμματέας, καθώς και ανώτατοι και ανώτεροι Αξιωματικοί Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων
Ναυτιλία

Στην 9η θέση ο Πειραιάς στην παγκόσμια κατάταξη των ναυτιλιακών κέντρων

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας
Ναυτιλία

Κικίλιας: Η πόλη της Θεσσαλονίκης μπορεί να γίνει ισχυρή θαλάσσια πύλη της Β. Ελλάδας

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)
Ακίνητα

Φοιτητικά σπίτια: Τα ενοίκια σε Κυψέλη, Παγκράτι, Ζωγράφου, Περιστέρι, Πειραιά, Θεσσαλονίκη (πίνακες)

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»
Ειδήσεις

Ερντογάν: «Τουρκικός Αιώνας» χωρίς συμβιβασμούς – «Δεν αναθέτουμε την ασφάλειά μας σε κανέναν»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:45

DP World: Σχέδιο-μαμούθ για νέο λιμάνι στα ΗΑΕ ώστε να παρακάμπτονται τα Στενά του Ορμούζ

Πολιτική
13/07/2026 - 23:35

Κύκλοι ΥΠΑΑΤ για επίσκεψη Τσίπρα στη Λέσβο: Η κατάσταση δεν προσφέρεται για φθηνή αντιπολίτευση

Πολιτική
13/07/2026 - 23:31

Επίθεση Τσίπρα στην κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις: Μιλούν με τη γλώσσα των μαφιόζων

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 23:26

Νέο σοκ στις αγορές: Άλμα άνω του 9% στο πετρέλαιο, ισχυρές απώλειες στη Wall λόγω Ορμούζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:20

Βενεζουέλα: Στους 4.561 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Συνεχίζονται οι έρευνες για επιζώντες

Ακίνητα
13/07/2026 - 23:12

Kλειστά ακίνητα - Σπίτια Airbnb: «Επί τάπητος» ισχυρότερα φορολογικά κίνητρα για μπουν σε ενοικίαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 23:10

Συμμαχία των Προθύμων: Η Ευρώπη ενισχύει την Ουκρανία με Rafale και κοινή αντιβαλλιστική άμυνα

Επιχειρήσεις
13/07/2026 - 22:55

Ρεκόρ χρηματοδότησης για τη Helsing: Στα $18 δισ. η αξία της γερμανικής startup άμυνας

Οικονομία
13/07/2026 - 22:35

ΥΠΕΘΟ: Διενέργεια Πανελλήνιας Έρευνας για τον Χρηματοοικονομικό Εγγραμματισμό

Πολιτική
13/07/2026 - 22:32

ΠΑΣΟΚ: Οι ισχυρισμοί Ντίλιαν για το Predator απαιτούν άμεση εισαγγελική παρέμβαση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 22:20

Αραγτσί «τρολάρει» Τραμπ: Υπερβολικό το 20% - Εμείς θα είμαστε πιο δίκαιοι στα τέλη του Ορμούζ

Magazino
13/07/2026 - 22:14

«Αυτί του κολυμβητή»: Πώς θα προστατεύσετε το παιδί σας από τη συχνότερη λοίμωξη του καλοκαιριού

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:50

Κάλας: Η ΕΕ καλεί την Τουρκία να σεβαστεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κύπρου

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 21:41

ElvalHalcor: Πράσινο φως για ΑΜΚ-μαμούθ €250 εκατ. - Έως 75 εκατ. νέες μετοχές

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:33

«Καμπανάκι» από το Βερολίνο: Το Ιράν μπορεί να χτυπήσει στόχους στην Ευρώπη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 21:25

Χριστίνα Τετράδη – ΙΤΕΠ : «Ο ελληνικός τουρισμός να σχεδιαστεί πάνω στη τεκμηριωμένη γνώση»

Ειδήσεις
13/07/2026 - 21:15

Σήμα κινδύνου από το ΔΝΤ: Το ευρωπαϊκό χρέος μπορεί να εκτοξευθεί στο 130% του ΑΕΠ

Υγεία
13/07/2026 - 21:11

Μελέτη: Η καθιστική εργασία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου ακόμη και αν γυμνάζεστε

ΕΝΔΥΣΗ
13/07/2026 - 20:59

DUR: Δυναμική παρουσία στις εκπτώσεις

Πολιτική
13/07/2026 - 20:58

Οι δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε 1 λεπτό (video)

Ειδήσεις
13/07/2026 - 20:43

Γουόλερ (Fed): Σε κρίσιμο σταυροδρόμι η νομισματική πολιτική – Ο πληθωρισμός καθορίζει τις επόμενες κινήσεις

Ναυτιλία
13/07/2026 - 20:41

O Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός «αδειάζει» τον Τραμπ, που θέλει να βάλει «διόδια» στο Ορμούζ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 20:34

Kimpton La Mer Crete: Για 8η συνεχή χρονιά η Γαλάζια Σημαία στην παραλία του ξενοδοχείου

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 20:25

Παπασταύρου: Δεν υπάρχουν και δεν θα υπάρξουν ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο – Απάντηση στην παραπληροφόρηση

Τεχνολογία
13/07/2026 - 20:14

Η ελληνική καινοτομία ταξιδεύει με το Πλαίσιο: Διεθνής διάκριση για τη MakerLab Elite στο RoboCup 2026

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 20:00

Μάχη αντοχής στα χρηματιστήρια της Ευρώπης: Ανάκαμψη μετά το αρχικό sell-off

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
13/07/2026 - 19:50

L'Oréal Hellas: Αφιερώνει μια εργάσιμη μέρα σε εθελοντικές δράσεις με κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
13/07/2026 - 19:40

Stamna Sifnos: Το νέο καταφύγιο των Design Hotels στις Κυκλάδες

Οικονομία
13/07/2026 - 19:22

NielsenIQ: Αντέχει η κατανάλωση παρά την ακρίβεια - Άλμα 6,7% στις πωλήσεις το πρώτο εξάμηνο

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 19:08

Safe Bulkers: Έναρξη διαπραγμάτευσης 6.893 νέων μετοχών στο Euronext Athens από 15/7

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ