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Πλεύρης: Σε επιφυλακή για μεταναστευτικές ροές - «Εύθραυστη η εκεχειρία» στο Ιράν
Πολιτική
16:12 - 08 Απρ 2026

Πλεύρης: Σε επιφυλακή για μεταναστευτικές ροές - «Εύθραυστη η εκεχειρία» στο Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, τοποθετήθηκε για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, τις επιπτώσεις τους στην Ελλάδα, αλλά και για κρίσιμα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής σκηνής, μιλώντας στην εκπομπή «Live Now» του ΕΡΤnews.

Αναφερόμενος στην εκεχειρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ο υπουργός τη χαρακτήρισε θετική εξέλιξη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν συνιστά οριστικό τέλος της κρίσης. Όπως υπογράμμισε, το ζητούμενο είναι να αποτελέσει αφετηρία για μια μόνιμη αποκλιμάκωση, καθώς μια παρατεταμένη σύγκρουση θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέες μεταναστευτικές πιέσεις προς την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Σημείωσε ότι προς το παρόν οι μετακινήσεις πληθυσμών παραμένουν κυρίως εντός των εμπλεκόμενων χωρών και δεν έχουν επηρεάσει τα ελληνικά σύνορα. Ωστόσο, προειδοποίησε πως σε περίπτωση κλιμάκωσης, η κατάσταση θα μπορούσε να μεταβληθεί, ιδιαίτερα στα σύνορα με την Τουρκία.

Μείωση ροών και «μέτωπο» Λιβύης

Ο κ. Πλεύρης ανέφερε ότι κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους καταγράφεται αισθητή μείωση των μεταναστευτικών ροών, που φτάνει το 63%-65% στα θαλάσσια σύνορα σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη Λιβύη, την οποία χαρακτήρισε ως το πιο απρόβλεπτο μέτωπο, λόγω της δράσης κυκλωμάτων διακίνησης που μπορούν να προκαλέσουν απότομες αυξήσεις στις αφίξεις.

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για ενδεχόμενη αύξηση των ροών, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές επαφές με την ανατολική Λιβύη. Παράλληλα, προχωρά η δημιουργία δομών προσωρινής φιλοξενίας στην Κρήτη, συγκεκριμένα στα Χανιά και το Ηράκλειο, ώστε να υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dhnpr028s5qh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ενστάσεις για τη διαδικασία

Αναφορικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υπουργός εξέφρασε επιφυλάξεις για τον τρόπο διαχείρισης των δικογραφιών από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κάνοντας λόγο για αποσπασματική αποστολή στοιχείων.

Όπως σημείωσε, δεν είναι ορθό να διακινούνται στοιχεία τμηματικά όταν υπάρχουν εδώ και καιρό, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία νομικά προβληματική. Παράλληλα, απέφυγε να αποδώσει πολιτικές σκοπιμότητες.

Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο των φακέλων, υποστήριξε ότι αρκετές υποθέσεις είναι «από γελοίες έως ήσσονος σημασίας», εκφράζοντας ανησυχία για πιθανή στοχοποίηση προσώπων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση. Τόνισε, πάντως, ότι την τελική κρίση έχει η Δικαιοσύνη, ενώ η Βουλή περιορίζεται σε θέματα άρσης ασυλίας.

Επιπλέον, άσκησε κριτική στις διαρροές στοιχείων, χαρακτηρίζοντάς τες απαράδεκτες, καθώς, όπως τόνισε, επηρεάζουν την κοινή γνώμη και τη δημόσια συζήτηση.

Δεν τίθεται ζήτημα πρόωρων εκλογών

Σε πολιτικό επίπεδο, ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει ζήτημα πρόωρων εκλογών, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία της, όπως έχει ήδη προαναγγείλει ο πρωθυπουργός.

Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ της καθιέρωσης ασυμβίβαστου μεταξύ υπουργικής ιδιότητας και βουλευτικής έδρας, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια αλλαγή θα ενίσχυε τη θεσμική λειτουργία και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Το νέο ευρωπαϊκό Σύμφωνο Μετανάστευσης

Τέλος, αναφέρθηκε στο νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ότι περιλαμβάνει τόσο θετικές όσο και αρνητικές πτυχές για τις χώρες πρώτης γραμμής.

Όπως εξήγησε, από τη μία πλευρά προβλέπει επιτάχυνση των επιστροφών μεταναστών στις χώρες προέλευσης, ενώ από την άλλη διατηρεί πιέσεις μέσω του κανονισμού του Δουβλίνου.

Αποκάλυψε, επίσης, ότι η Ελλάδα έχει ήδη συνάψει συμφωνίες με χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία και το Βέλγιο, προκειμένου να μην δεχθεί επιστροφές μεταναστών έως την έναρξη εφαρμογής του νέου πλαισίου.

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη δημιουργία κέντρων επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, για περιπτώσεις μεταναστών που δεν μπορούν να επαναπατριστούν.

Ο υπουργός κατέληξε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία, με την Ελλάδα να προσαρμόζεται στα νέα δεδομένα, επιδιώκοντας τη βέλτιστη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος.

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