ΑΑΔΕ: Σχέδιο για 194.000 ελέγχους με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης

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Στην υλοποίηση 194.000 φορολογικών και τελωνειακών ελέγχων προχωρά φέτος η ΑΑΔΕ, με στόχο την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Καθοριστικό ρόλο στο σχέδιο έχουν η τεχνητή νοημοσύνη (AI) και σύγχρονες μέθοδοι ελέγχου που βασίζονται σε εξειδικευμένους αλγορίθμους ανάλυσης και πρόβλεψης.

Σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2026, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αντιμετώπιση των αδήλωτων μισθωμάτων, μέσω του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το επόμενο διάστημα.

Το Μητρώο, αξιοποιώντας τις ψηφιακές του δυνατότητες, εκτιμάται ότι θα αποτελέσει βασικό εργαλείο καταγραφής και διασταύρωσης στοιχείων για τα ακίνητα, περιορίζοντας σημαντικά τη φοροδιαφυγή από μη δηλωμένα ενοίκια. Μέσω της διασύνδεσής του με υφιστάμενες βάσεις δεδομένων της φορολογικής διοίκησης, θα διευκολύνει τους στοχευμένους ελέγχους και τον ταχύτερο εντοπισμό παραβάσεων.

Παράλληλα, έμφαση δίνεται στους φορολογούμενους που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, με στόχο την έγκαιρη συμμόρφωση και τη βελτίωση της εισπραξιμότητας.

Στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων, προβλέπεται η ολοκλήρωση των πληρωμών για αιτήσεις του 2025 και προηγούμενων ετών έως το τέλος Ιουνίου 2026, καθώς και η καταβολή της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης για το 2026 έως τις 15 Νοεμβρίου του ίδιου έτους.

Αναλυτικότερα σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ:

1.Στο μέτωπο της εύκολης συμμόρφωσης, προβλέπονται οι εξής δράσεις:

-Υποβολή δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 98%.

-Συμμόρφωση των φορολογούμενων που εμφανίζουν για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές σε ποσοστό τουλάχιστον 60% και είσπραξη τουλάχιστον 45% των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

-Ποσοστό εμπρόθεσμων πληρωμών τουλάχιστον 85% για ΦΠΑ, ΦΕΦΠ, ΦΕΝΠ και ΕΝΦΙΑ.

-Πραγματοποίηση τουλάχιστον 55.000 τηλεφωνικών επικοινωνιών με σκοπό την ενημέρωση και τη συμμόρφωση φορολογουμένων.

-74.000 εργασίες σχετικές με τη διασφάλιση της είσπραξης ΕΦΚ στον τομέα καυσίμων και στον τομέα αλκοόλης.

2. Για τον πολίτη, τις επιχειρήσεις και το κοινωνικό σύνολο, προγραμματίζονται:

-8,038 δισ. ευρώ επιστροφές φόρων.

-Εξυπηρέτηση σε ποσοστό τουλάχιστον 70% των αιτημάτων FAA που εξυπηρετούνται μέσω βιντεοκλήσης και ολοκληρώνονται με επιτυχή χορήγηση ΑΦΜ / Κλειδαρίθμου.

-Πανκαναλικό σύστημα my1521.

-Chatbot / avatar για άμεσες και έγκαιρες απαντήσεις.

-Πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης περιεχομένου και ιστότοπος νομοθετικής πληροφόρησης.

-Αναβαθμισμένο σύστημα μητρώου με end-to-end διαδικασίες.

-Εκκαθάριση σε μία ώρα των διασαφήσεων σε ποσοστό άνω του 90% για τις εισαγωγές και άνω του 95% για τις εξαγωγές.

-Εξέταση των ενδικοφανών προσφυγών σε ποσοστό τουλάχιστον 92%, πριν από την κατά νόμο προβλεπόμενη καταληκτική ημερομηνία

- Έκδοση 5.720 ρητών αποφάσεων από τη ΔΕΔ.

-400 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων και 250 επιθεωρήσεις καυσίμων πλοίων.

-Εξέταση του 70% των επιχειρησιακών δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, καπνικών, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τα τρόφιμα, χημικών και βιομηχανικών προϊόντων εντός 25 ημερολογιακών ημερών και ενεργειακών προϊόντων εντός 20 ημερολογιακών ημερών, από την ημερομηνία παραλαβής τους

3. Το τρέχον έτος πρόκειται να ολοκληρωθούν τα εξής έργα:

- Σύστημα προηγμένης επιχειρησιακής νοημοσύνης (BI/AI) και ανάλυσης δεδομένων (DA).

-Σύστημα παρακολούθησης κίνησης επαγγελματικών οχημάτων και εμπορευματοκιβωτίων (κοντέινερ) κατά την είσοδο και την κυκλοφορία τους στη χώρα.

-Ολοκλήρωση 16 έργων Πληροφορικής Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ΕΣΠΑ.

-Τουλάχιστον 92% άμεσες ψηφιακές επιστροφές φόρου εισοδήματος ΦΠ ή κατόπινκεντρικών συμψηφισμών.

-Τουλάχιστον 95% άμεσες ψηφιακές επιστροφές ΦΠΑ.

-Διεξαγωγή τουλάχιστον 34 εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

-Εκπαίδευση τουλάχιστον του 20% του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΑΔΕ.

4. Για την ακεραιότητα και την αριστεία των υπαλλήλων θα διενεργηθούν:

-Τουλάχιστον 67 έλεγχοι για τον εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.

-Τουλάχιστον 65 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης.

-32 εσωτερικοί και συμβουλευτικοί έλεγχοι.

-Εισαγωγή ESG κριτηρίων.

-Έλεγχος, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση δαπανών εντός 20 ημερών.

-Μητρώο Κινδύνων και ΟΠΣ Διαχείρισης Κινδύνων.

-ΟΠΣ Διαχείρισης Στόχων και Δεικτών Απόδοσης.

5. Μετά την απορρόφηση του ΟΠΕΚΕΠΕ η ΑΑΔΕ θα επιχειρήσει να διασφαλίσει μέσω αποτελεσματικών και στοχευμένων ελέγχων, την ορθή και έγκαιρη καταβολή πληρωμών και ενισχύσεων, με διαφάνεια και χρηστή διοίκηση.

Στο πλαίσιο αυτό προχωρά:

-Η ολοκλήρωση πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων και προγραμμάτων που αφορούν τόσο σε αιτήσεις έτους 2025 όσο και σε εκκρεμότητες προηγουμένων ετών, το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου 2026.

-Ολοκλήρωση της προκαταβολής της Βασικής Ενίσχυσης το αργότερο έως τις 15/11/2026 για το σύνολο των αιτήσεων του έτους 2026.

-Ανάκτηση αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών προηγούμενων ετών.

-Ολοκλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων τεχνικών και επιτόπιων ελέγχων ζωικού κεφαλαίου.

-Πραγματοποίηση ελέγχων στο 100% του δείγματος για επιχειρήσεις μεταποίησης γάλακτος.

-Διενέργεια του συνόλου των προβλεπόμενων ελέγχων του δείγματος έτους 2025.