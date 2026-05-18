Πραγματοποιήθηκε στις 13 Μαΐου 2026 επίσκεψη αντιπροσωπείας από τη Γεωργία στον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς, με επικεφαλής την κα. Tamar Ioseliani, Αναπληρώτρια Υπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, η οποία επισκέφθηκε τον ΟΛΠ εκπροσωπώντας την Υπουργό Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, κα. Mariam Kvrivishvili.

Η κα. Ioseliani εκπροσωπεί τον τομέα των Μεταφορών και Logistics στο Υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, έναν ευρύ πολυτομεακό φορέα που εποπτεύει, μεταξύ άλλων, τους τομείς της ενέργειας, των μεταφορών, της εφοδιαστικής, του τουρισμού και του εμπορίου. Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο Πρέσβης της Γεωργίας στην Ελλάδα, κ. Levan Beridze, και ο Αναπληρωτής Επικεφαλής Αποστολής της Πρεσβείας της Γεωργίας, κ. David Jalagania.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλάμβανε περιήγηση στις λιμενικές εγκαταστάσεις και συνάντηση με τον Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΟΛΠ Α.Ε., κ. Άγγελο Καρακώστα, κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος στους τομείς των λιμένων, των μεταφορών και των logistics, καθώς και οι προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας στον τομέα ανάπτυξης λιμενικών υποδομών.