Το ΓΕΕΘΑ «δείχνει» Ουκρανία για το ναυτικό drone στη Λευκάδα – Τα επόμενα βήματα
Πολιτική
15:02 - 18 Μάι 2026

Reporter.gr Newsroom
Ως ουκρανικό φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί το ναυτικό drone που βρέθηκε στη Λευκάδα.

Σε αυτό το συμπέρασμα έχουν καταλήξει, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Καθημερινής, που επικαλείται άριστα πληροφορημένες πηγές, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΓΕΕΘΑ.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ακόμη ότι οι ουκρανικές αρχές είχαν δώσει στις ελληνικές ένα «αόριστο» μήνυμα πως θεωρούν τον ρωσικό σκιώδη στόλο, ο οποίος παρακάμπτει τις ευρωπαϊκές κυρώσεις, ως νόμιμο στόχο. Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι ελληνικές αρχές αναμένεται να θέσουν το ζήτημα στο Κίεβο σε διμερές επίπεδο, ζητώντας να απομακρυνθούν όλα τα drones που βρίσκονται στην Ανατολική Μεσόγειο, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος κλιμάκωσης στην περιοχή, καθώς εκτιμάται ότι αυτό που βρέθηκε στο Ιόνιο δεν είναι το μόνο που δρα στην περιοχή.

Ωστόσο, δεν αναμένεται κάποια αλλαγή στη στάση της Αθήνας απέναντι στο Κίεβο όσον αφορά τη στήριξη της ουκρανικής αμυντικής προσπάθειας απέναντι στη ρωσική εισβολή.

Υπενθυμίζεται ότι σε διμερές επίπεδο εκκρεμεί η κύρωση από τη Βουλή της αμυντικής συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, η οποία έχει υπογραφεί από τον Οκτώβριο του 2024.

Παράλληλα, δεν αποκλείεται ακόμη και απευθείας επικοινωνία του πρωθυπουργού Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι για το θέμα.

Επιπλέον, υπάρχει η σκέψη το ζήτημα να τεθεί και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, όπου η Ελλάδα κατέχει θέση μη μόνιμου μέλους, με έμφαση στα ζητήματα ασφάλειας της ναυσιπλοΐας, καθώς και στην αποφυγή καταστροφών και ανεξέλεγκτης ρύπανσης.

