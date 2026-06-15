LAMDA Flisvos Marina: Ενισχύει το πρότυπο βιώσιμης και υπεύθυνης λειτουργίας στη μαρίνα του μέλλοντος

Η LAMDA Flisvos Marina, φορέας διαχείρισης της Μαρίνας Φλοίσβου, ανακοινώνει την επιτυχή ανανέωση της τριετούς πιστοποίησης των Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO 9001:2015), Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2015) και Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία (ISO 45001:2018) από τον LRQA.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της διαδικασίας επαναπιστοποίησης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της LAMDA Flisvos Marina, κ. Σταύρος Κατσικάδης, δήλωσε:

«Η διαδικασία ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα ή παρατηρήσεις, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική προσήλωση της εταιρείας μας στα υψηλότερα διεθνή πρότυπα ποιότητας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα, το αποτέλεσμα αυτό αποδεικνύει τη δέσμευση της Διοίκησης και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επιχειρησιακή αριστεία».