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Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας
Πολιτική
15:27 - 15 Ιουν 2026

Μαρινάκης για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν: Θετική εξέλιξη - Προτεραιότητα η αποκατάσταση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας

Reporter.gr Newsroom
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Τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν για τον τερματισμό της πολεμικής σύγκρουσης χαιρέτισε η ελληνική κυβέρνηση, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να τη χαρακτηρίζει σημαντική εξέλιξη που μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της ειρήνης και της σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την ευρύτερη περιοχή.      

Ειδικότερα, σε δήλωσή του, ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα υποδέχεται θετικά τη συμφωνία και αναγνωρίζει τον ρόλο των διπλωματικών πρωτοβουλιών που συνέβαλαν στην επίτευξή της.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία της συνέχισης των προσπαθειών μέσω του διαλόγου και της διπλωματίας, ως βασικών εργαλείων για τη διατήρηση της διεθνούς ασφάλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα Στενά του Ορμούζ, επισημαίνοντας ότι η αποκατάσταση της ελεύθερης και απρόσκοπτης ναυσιπλοΐας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για τη σταθερότητα της περιοχής όσο και για την ομαλή λειτουργία του παγκόσμιου εμπορίου και των ενεργειακών αγορών.

Όπως σημείωσε, η προτεραιότητα της διεθνούς κοινότητας θα πρέπει να παραμείνει η εμπέδωση συνθηκών διαρκούς ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, μετά από μια περίοδο έντονης γεωπολιτικής αναταραχής που επηρέασε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.

Αναφερόμενος στις οικονομικές προεκτάσεις της συμφωνίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι οι διεθνείς αγορές έχουν ήδη αρχίσει να αντιδρούν θετικά, με τις τιμές του πετρελαίου να κινούνται πτωτικά μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών ενεργειακών τιμών μπορεί σταδιακά να μεταφερθεί και στην εγχώρια αγορά, προσφέροντας ανακούφιση σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που έχουν επιβαρυνθεί από το αυξημένο ενεργειακό κόστος των τελευταίων μηνών.

Ο κ. Μαρινάκης διαβεβαίωσε ότι οι αρμόδιες αρχές θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, προκειμένου να αξιολογηθεί κατά πόσο η πτώση των τιμών του πετρελαίου θα αποτυπωθεί και στις τιμές που καλούνται να πληρώσουν οι καταναλωτές.

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