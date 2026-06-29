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Έκθεση BIMCO - ICS: Η παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί επιπλέον 113.735 αξιωματικούς έως το 2030
Ναυτιλία
08:05 - 29 Ιουν 2026

Έκθεση BIMCO - ICS: Η παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί επιπλέον 113.735 αξιωματικούς έως το 2030

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
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Η παγκόσμια ναυτιλία θα χρειαστεί περισσότερους από 113.000 επιπλέον αξιωματικούς έως το 2030, προκειμένου να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες του εμπορικού στόλου. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα της νέας έκθεσης Seafarer Workforce Report 2026, που δημοσιοποίησαν η BIMCO και το International Chamber of Shipping (ICS).

Σύμφωνα με την έκθεση, σήμερα περίπου 2,57 εκατομμύρια ναυτικοί εργάζονται σε 85.148 εμπορικά πλοία παγκοσμίως. Παράλληλα, εκτιμάται ότι το 2026 η αγορά θα αντιμετωπίσει έλλειμμα 39.100 αξιωματικών με πιστοποίηση STCW, ενώ αντίθετα θα υπάρχει πλεόνασμα περίπου 56.890 κατώτερων πληρωμάτων (ratings).

Οι προβλέψεις δείχνουν ότι μέχρι το τέλος της δεκαετίας θα πρέπει να ενταχθούν στο ναυτικό επάγγελμα κάθε χρόνο περίπου 22.747 νέοι αξιωματικοί και 8.475 μέλη κατώτερων πληρωμάτων, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς. Αυτό αντιστοιχεί σε μέση ετήσια αύξηση 2% για τους αξιωματικούς και 0,5% για τα κατώτερα πληρώματα.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύεται κάθε πέντε χρόνια, καταγράφει σημαντική αύξηση της ζήτησης για πιστοποιημένους ναυτικούς σε σχέση με το 2021. Συνολικά, η ζήτηση για προσωπικό με πιστοποίηση STCW έχει αυξηθεί κατά 35%. Ειδικότερα, η ζήτηση για αξιωματικούς αυξήθηκε κατά 23,1%, ενώ για τα κατώτερα πληρώματα κατά 46,3%.

Η εξέλιξη αυτή αποδίδεται κυρίως στη συνεχιζόμενη ανάπτυξη του παγκόσμιου εμπορικού στόλου, αλλά και στην ανάκαμψη της ναυτιλίας μετά την πανδημία της COVID-19.

Ο Γενικός Γραμματέας και Διευθύνων Σύμβουλος της BIMCO, David Loosley, τόνισε ότι η προσέλκυση, η εκπαίδευση και η διατήρηση των ναυτικών θα αποτελέσουν βασική προϋπόθεση ώστε η ναυτιλία να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις.

Όπως σημείωσε, απαιτείται στενή συνεργασία με τις χώρες που αποτελούν τις μεγαλύτερες πηγές ναυτικών, ώστε οι πολιτικές εκπαίδευσης και απασχόλησης να ανταποκρίνονται στις μελλοντικές ανάγκες του κλάδου.

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ICS, Θωμάς Καζάκος, υπογράμμισε ότι οι ναυτικοί παραμένουν η βάση του παγκόσμιου εμπορίου και ότι η ναυτιλία θα πρέπει να συνεχίσει να προσελκύει νέους ανθρώπους στο επάγγελμα.

Παράλληλα, επισήμανε πως η μετάβαση της ναυτιλιας σε νέα καύσιμα και τεχνολογίες αυξάνει τις απαιτήσεις για νέες δεξιότητες και εξειδικευμένη εκπαίδευση.

Η έκθεση καταλήγει ότι η ενίσχυση της ναυτικής εκπαίδευσης, η προβολή των επαγγελμάτων της θάλασσας και η συνεχής παρακολούθηση της προσφοράς και της ζήτησης ναυτικών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την κάλυψη των αναγκών του παγκόσμιου στόλου τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ενημέρωση για τις δυνατότητες επαγγελματικής εξέλιξης, τόσο στη θάλασσα όσο και σε θέσεις εργασίας στη στεριά, μπορεί να συμβάλει στην προσέλκυση και διατήρηση περισσότερων ανθρώπων στον ναυτιλιακό κλάδο.

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