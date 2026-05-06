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Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών: Αποχρώσεις του «γκρι» ο νέος Κανονισμός Ρυμούλκησης του ΟΛΠ
Ναυτιλία
16:26 - 06 Μάι 2026

Ελληνική Ένωση Πλοιοκτητών: Αποχρώσεις του «γκρι» ο νέος Κανονισμός Ρυμούλκησης του ΟΛΠ

Reporter.gr Newsroom
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«Η έκδοση του νέου Κανονισμού ρυμούλκησης του Οργανισμού Λιμένα Πειραιά δεν συνιστά βήμα εκσυγχρονισμού, αλλά επιλογή διατήρησης ενός "γκρίζου" πλαισίου λειτουργίας, με σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια και την ανάπτυξη του κλάδου», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛληνική Ένωση Πλοιοκτητών.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

«Είχαμε την ελπίδα ότι η Διοίκηση του ΟΛΠ θα προχωρούσε σε ένα Κανονισμό πρότυπο για τις ρυμουλκήσεις στα ελληνικά λιμάνια και όχι μόνο. Δυστυχώς, για μια ακόμη φορά, διαψευστήκαμε, κυρίως σε δυο πολύ σημαντικά και εξαιρετικά ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και τον ναυπηγικό κλάδο.

Κατ΄ αρχήν, η πυρόσβεση. Πουθενά στον Κανονισμό δεν προβλέπεται υποχρέωση για πυροσβεστικό εξοπλισμό των ρυμουλκών, πλην εκείνων που εξυπηρετούν τον προβλήτα των πετρελαιοειδών. Εξ’ όσων γνωρίζουμε, σε μελέτη προσομοίωσης που εκπόνησε για τον ΟΛΠ ο παγκοσμίως έγκριτος και αναγνωρισμένος οργανισμός ασφαλείας Lloyd’s Register of Shipping επισημάνθηκε ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση πυρκαγιάς σε μεγάλο κρουαζιερόπλοιο με σκοπό αφενός την προστασία της διαδικασίας εγκατάλειψης του πλοίου από τους επιβαίνοντες σε αυτό και αφετέρου την προστασία των παρακείμενων πλοίων, απαιτεί πυροσβεστικό εξοπλισμό επιπέδου FiFi 2. Με δεδομένο ότι τα πυροσβεστικά πλοιάρια του 5ου Πυροσβεστικού Σταθμού Λιμένα Πειραιά δεν διαθέτουν πυροσβεστική ικανότητα ούτε επιπέδου FiFi 1, ας ενημερώσει ο ΟΛΠ τόσο τις Αρχές όσο και όλους τους χρήστες του λιμένα με ποιο τρόπο και με ποια μέσα θα αντιμετωπίσει ένα τέτοιο περιστατικό πυρκαγιάς.

Το δεύτερο θέμα αφορά στην ηλικία των ρυμουλκών που δραστηριοποιούνται στο λιμάνι του Πειραιά. Δεν υιοθετήθηκε το παραμικρό ανώτατο όριο ηλικίας. Ρυμουλκά των 40 και 50 ετών, «σύγχρονα» ερείπια του κλάδου, ακατάλληλα για τις αυξημένες απαιτήσεις ρυμούλκησης των πλοίων που καταπλέουν στον Πειραιά, που αποτελούν ταυτόχρονα σημαντικότατες πηγές ατμοσφαιρικής ρύπανσης για την πόλη του Πειραιά, μπορούν να δραστηριοποιούνται στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας και της Μεσογείου.

Θα περιμέναμε και στα δυο παραπάνω ζητήματα, ο ΟΛΠ να ακολουθήσει το παράδειγμα αντίστοιχων Κανονισμών που εκδόθηκαν νωρίτερα από τα ΕΛ.ΠΕ., την ΔΕΣΦΑ, τον ΟΛΘ και άλλα λιμάνια τα οποία θέσπισαν ελάχιστες απαιτήσεις πυροσβεστικού εξοπλισμού και όριο ηλικίας.

Δυστυχώς, ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά αποφάσισε συνειδητά να μην ξεφύγει και να μην αγνοήσει τα παράσιτα που επιδιώκουν μόνο το κέρδος και κινδυνολογούν διαρκώς ότι η ύπαρξη σύγχρονων ρυμουλκών θα οδηγήσει σε συνθήκες επικράτησης μονοπωλίων και αύξησης των τιμών, πράγμα που δεν έχει συμβεί σε κανένα λιμάνι που εξέδωσε σύγχρονους Κανονισμούς ρυμούλκησης. Αντίθετα, θα οδηγήσει αναγκαστικά τους επιχειρηματίες του κλάδου σε αναζήτηση λύσεων δεύτερης και τρίτης διαλογής, επενδύοντας σε ρυμουλκά παρωχημένης τεχνολογίας με αρνητικές συνέπειες για την ασφάλεια και για την ελληνική ναυπηγική βιομηχανία.

Οι αρμόδιοι Υπουργοί οφείλουν να δουν την πραγματικότητα και να παρέμβουν, στο πλαίσιο του νόμου και του δημόσιου συμφέροντος, με γνώμονα την ασφάλεια, την προστασία του περιβάλλοντος, τον εκσυγχρονισμό, την ανταγωνιστικότητα και την στήριξη της ελληνικής ναυπηγικής βιομηχανίας».

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