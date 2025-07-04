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ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή πλοίων αναψυχής
Οικονομία
16:02 - 04 Ιουλ 2025

ΑΑΔΕ: Ψηφιακά η βεβαίωση απαλλαγής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή πλοίων αναψυχής

Reporter.gr Newsroom
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Απλοποιείται, ψηφιοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία απαλλαγής από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή πλοίων αναψυχής (αρ. 32 Κώδικα ΦΠΑ), σύμφωνα με τη νέα εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή (Ε.2037/2025).

Η ψηφιοποίηση του τελωνισμού των εισαγόμενων πλοίων, εκσυγχρονίζεται, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα των φορέων. Πλέον, το επιχειρησιακό περιβάλλον των τελωνειακών και φορολογικών αρχών διαθέτει:

  • Ψηφιοποιημένα μέσα παρακολούθησης
  • Άντληση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο
  • Πλήρη εικόνα της φορολογικής και επαγγελματικής δραστηριότητας

Επισημαίνεται ότι δεν απαιτείται η υποβολή βεβαίωσης επαγγελματικής δραστηριότητας, για την οποία θα χρησιμοποιηθεί το εισαγόμενο σκάφος. Ο απαιτούμενος έλεγχος διενεργείται πλέον εσωτερικά από τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, μέσω των διασυνδεδεμένων πληροφοριακών συστημάτων της.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (ΚΕΦ) της ΑΑΔΕ στο (+30) 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 7:30 – 17:00.

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