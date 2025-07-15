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Επιτροπή Επενδύσεων: Εγκρίθηκαν τέσσερις νέες επενδύσεις σε βιομηχανία και τουρισμό ύψους €290 εκατ.
Οικονομία
17:24 - 15 Ιουλ 2025

Επιτροπή Επενδύσεων: Εγκρίθηκαν τέσσερις νέες επενδύσεις σε βιομηχανία και τουρισμό ύψους €290 εκατ.

Reporter.gr Newsroom
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Τέσσερις νέες επενδύσεις προϋπολογισμού 290 εκατ. ευρώ, σε βιομηχανία και τουρισμό, τα οποία πρόκειται να δημιουργήσουν 316 νέες θέσεις εργασίας, ενέκρινε η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων.   

Την τέταρτη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων για το 2025 συγκάλεσε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης, η Γενική Γραμματέας Ιδιωτικών Επενδύσεων Στελλίνα Σιαράπη και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Enterprise Greece Μαρίνος Γιαννόπουλος.

Τα επενδυτικά σχέδια που ενέκρινε η ΔΕΣΕ είναι τα ακόλουθα:

- Αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων παραγωγής γιαουρτιού και παγωτού της γαλακτοβιομηχανίας «Κρι Κρι» με τον διακριτικό τίτλο «Greek Yogurt Dynamo», προϋπολογισμού 52,2 εκατ. ευρώ, με στόχο τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περιλαμβάνουν την εισαγωγή καινοτόμων τεχνολογιών, εγκατάσταση σύγχρονων μηχανημάτων, αυτοματοποιημένων γραμμών εγκιβωτισμού, νέων δεξαμενών αποθήκευσης και μηχανών παστερίωσης, καθώς και την εισαγωγή τεχνολογιών καθαρισμού εξοπλισμού, την αναβάθμιση των ηλεκτρολογικών και ψυκτικών συστημάτων.

- Επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας της Fulgor - Ελληνική Εταιρεία Ηλεκτρικών Καλωδίων Α.Ε. στο Σουσάκι Κορινθίας, προϋπολογισμού 76,49 εκατ. ευρώ. Στόχος είναι η αύξηση της παραγωγικής ικανότητας και η επέκταση της παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων υπερυψηλής τάσης κατά 200 χλμ./έτος, μέσω της κατασκευής νέων εγκαταστάσεων και της προμήθειας νέου μηχανολογικού εξοπλισμού.

- Κατασκευή ολοκληρωμένης τουριστικής ανάπτυξης υπό τον τίτλο «PHAEA - South Crete: Σχέδιο Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης» της εταιρείας Myrina Village Τουριστικαί και Ξενοδοχειακαί Επιχειρήσεις Μονοπρόσωπη Α.Ε., στη θέση «Σκούρος», στη νότια ακτή του Δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο Κρήτης, προϋπολογισμού 121,11 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 140 δωμάτια και 30 τουριστικές κατοικίες.

–Κατασκευή ενεργειακά αυτόνομης τουριστικής ανάπτυξης με την ονομασία Diaporos Green Retreat στη θέση «Κοράκια» της νησίδας Διάπορος στη Χαλκιδική, προϋπολογισμού 41,7 εκατ. ευρώ. Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει 13 ισόγεια δωμάτια - βίλες και 13 διώροφα αυτόνομα μπανγκαλόου (συνολικά 76 δωμάτια), τα οποία θα συνδυάζονται με ένα κεντρικό κτίριο.

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